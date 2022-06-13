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На аукціоні продадуть мотоцикл Джонні Деппа з фільму "Плаксій"

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Джонні Депп, плаксій, фільм, мотоцикл харлей, аукціон
Фото: Скриншот | Джонні Депп у фільмі "Плаксій"

Ціна на культову модель Harley Davidson 1955 року стартує з 250 тисяч доларів.

На хвилі інтересу до Джонні Деппа після його гучного суду з колишньою дружиною Ембер Герд на аукціоні продадуть мотоцикл, на якому він катався в культовому фільмі "Плаксій". Про це пише TMZ.

Ціна на Harley Davidson Model K 1955 стартує з 250 тисяч доларів.

Джонні Депп, плаксій, фільм, мотоцикл харлей, аукціон
Джонні Депп у фільмі "Плаксій"
Фото: Скриншот

Аукціонний дім Kruse GWS Auctions уже заявив, що мотоцикл використовувався на знімальному майданчику в Каліфорнії та Меріленді, де знімалося багато фільмів режисера Джона Вотерса.

Мотоцикл зараз виставлений у музеї в Бренсоні, штат Міссурі, і з часу "Плаксія", який був знятий у 1990 році, він змінив кілька власників.

Також на аукціоні продадуть мандоліну, яка належала Дженіс Джоплін і яку вона подарувала Джиммі Гендріксу. Ціна на неї також стартує з 250 тисяч доларів.

Нагадаємо, фільм "Плаксій" було знято в 1990 році. Головні ролі виконали Джонні Депп і Емі Локейн. Також у ньому знімалися Трейсі Лордс, Віллем Дефо та Іггі Поп.

Пізніше фільм "Плаксій" адаптували для Бродвея як мюзикл, його прем'єра відбулася у 2008 році. Він був номінований на чотири премії "Тоні" й отримав нагороду за найкращий мюзикл.

Нагадаємо, раніше на торги виставили пентхаус, де Депп і Герд жили після весілля. Розкішна квартира розташована в історичній будівлі Eastern Columbia Building. Ріелтори заявили, що подружжя проводило більшу частину свого часу в "дуже великій спальні з видом на схід".