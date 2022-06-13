Экс-невестка британской королевы Сара Фергюсон поддержала Украину

Мать принцесс Евгении и Беатрис встречалась с украинскими беженцами в Хорватии и знает о том, что происходит в нашей стране, из первых уст.

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62-летняя Сара Фергюсон, она же – герцогиня Йоркская и бывшая жена опального сына королевы Елизаветы II, принца Эндрю, появилась на красной дорожке Filming Italy Festival 2022 в Санта-Маргерита-ди-Пула и выразила поддержку Украине, прикрепив к своему наряду круглый значок в цветах государственного флага страны, которая уже более 100 дней противостоит российской агрессии, пишет Daily Mail.

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На мероприятие она надела изумрудно-зеленон платье из бархата и шелка в пол, облегающее ее фигуру. Образ Сара дополнила парой серебряных серег с жемчугом. В макияже герцогини акцент был сделан на глазах: визажист нанес ей мерцающие серебряные тени на веки, а губы покрывал блеск для губ. Волосы Фергюсон были собраны в элегантную прическу. Она позировала на красной дорожке вместе с телеведущей Дилеттой Леоттой и актрисой Тицианой Рокка.

Фестиваль Filming Italy служит коллективным праздником итальянского и мирового телевидения и кино и проводится на курорте Forte Village недалеко от Кальяри, столицы Сардинии.

Накануне мероприятия герцогиня пообщалась с украинскими беженцами, живущими в Вуковаре во время поездки в Хорватию в качестве председателя недавно созданной группы международных послов Монтессори.

Также она встретилась с мэром Загреба, где провела пресс-конференцию в отеле, чтобы рассказать о своей новой миссии.

"Я нахожусь в Загребе с @montessori.group в качестве председателя недавно созданной группы международных послов Монтессори и имею честь встретиться с @tomislavtomasevichr, мэром Загреба. Загреб не чужд войнам и их последствиям, и уже много лет принимает беженцев. 11 000 украинцев нашли убежище в Хорватии с тех пор, как их страна была атакована Россией, и мэр рассказал о структурах и системах, которые у них есть, чтобы интегрировать их в более широкое сообщество. Мы обсудили работу Монтессори в Хорватии с аварийными контейнерными приютами, которые предлагают достойный кров для местного населения беженцев, и поддержку, которую они оказывают учителям и детям в детских садах для детей-беженцев, и как мы можем помочь поддержать его и хорватский народ. Я общалась с Ближиной Марией, которая бежала из Одессы с дочерью Алисой 24 февраля. Им удалось приблизиться к границе, а затем пройти последний путь в Молдову. Для меня большая честь быть здесь, демонстрируя уважение и любовь к стране, с которой у меня была глубокая связь на протяжении трех десятилетий. Моя благотворительная организация "Дети в кризисе" поддерживала хорватские и боснийские семьи беженцев в начале 1990-х годов, которые переживали горе, которое сейчас переживает Украина. Я безмерно горжусь нашей работой по созданию лагеря беженцев в Тасовчичи, Босния, который позже был отмечен @refugees, и я обязуюсь делать все возможное, чтобы оказывать постоянную поддержку", – написала она в своем Instagram после мероприятия.

Еще в марте герцогиня также стала первым членом большой королевской семьи, отправившимся в Польшу, чтобы встретиться с украинскими беженцами.

Ранее о своей поддержке Украины заявляли герцоги Кембриджские, принц Чарльз с женой Камиллой, а королева Елизавета II сделала пожертвование в фонд помощи украинцам.