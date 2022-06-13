Быстрый и вкусный завтрак. Рецепт овсянки с карамелизированной грушей
Всего за 15 минут в домашних условиях можно приготовить вкусный и полезный завтрак.
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Одним из самых распространенных завтраков во всем мире является овсяная каша. Она очень просто готовится и известна своими питательными свойствами. Украинский ресторатор Евгений Клопотенко советует попробовать обычную кашу соединить с грецкими орехами и карамелизированной грушей.
Вкус каши в этом рецепте можно дополнить медом или сахаром. Но если ничего не добавлять, она тоже будет в меру сладкой.
Для овсянки:
- 100-150 г овсяных хлопьев (обычных или быстрого приготовления)
- 300 мл воды
- 300 мл молока не менее 2,5%
- 2 щепотки молотого кардамона
- 30 г грецкого ореха
- 20 г сливочного масла
- сахар по вкусу
Для карамелизированной груши:
- 2 ст. л. меда или сахара
- 1 сладкая жесткая груша
Для начала нужно карамелизировать нашу грушу. Моем фрукты и режем их небольшими кусочками. Разогреваем сковороду и всыпаем на нее 2 ст. л. сахара. Убавляем огонь и ждем, пока сахар растопится и начнет приобретать золотистый оттенок. Тогда выкладываем на него кусочки груши и обжариваем не больше 1 минуты, постоянно помешивая на среднем огне, чтобы каждый кусочек закарамелизировался.
Однако следует быть внимательными, чтобы сахар не начал гореть. В случае с медом просто нужно добавить его при обжаривании груши.
После этого отвариваем нашу овсяную кашу. В сотейник всыпаем 100-150 г овсяных хлопьев, заливаем 300 мл воды и доводим до кипения. После этого добавляем 300 мл молока 2,5%, две щепотки молотого кардамона и сахар по вкусу. Варим на среднем огне 2-3 минуты. Если у вас плющенная или измельченная овсянка, следует увеличить время приготовления и количество жидкости.
Снимаем с огня, добавляем 20 г сливочного масла и даем постоять 1-2 минуты. Подаем готовую кашу с карамелизированной грушей и орехами.
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