Швидкий та смачний сніданок. Рецепт вівсянки з карамелізованою грушею
Усього за 15 хвилин у домашніх умовах можна приготувати неймовірно смачний та корисний сніданок.
Ми . Ми з України
З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами.Підтримати
Одним з найпоширеніших сніданків у всьому світі є вівсяна каша. Вона надзвичайно просто готується та відома своїми поживними властивостями. Український ресторатор Євген Клопотенко радить спробувати звичайну кашу поєднати з волоськими горіхами та карамелізованою грушею.
Смак каші у цьому рецепті можна доповнити медом чи цукром. Але якщо нічого не додавати, вона також буде в міру солодкою.
Для вівсянки:
- 100-150 г вівсяних пластівців (звичайних або швидкого приготування)
- 300 мл води
- 300 мл молока не менше 2,5%
- 2 дрібки меленого кардамону
- 30 г волоського горіха
- 20 г вершкового масла
- цукор до смаку
Для карамелізованої груші:
- 2 ст. л. меду чи цукру
- 1 солодка тверда груша
Для початку треба карамелізувати нашу грушу. Миємо фрукти та ріжемо їх невеликими шматочками. Розігріваємо пательню та всипаємо на неї 2 ст. л. цукру. Зменшуємо вогонь та чекаємо, поки цукор розтопиться та почне набувати золотистого відтінку. Тоді викладаємо на нього шматочки груші та обсмажуємо не більше 1 хвилини, постійно помішуючи на середньому вогні, аби кожен шматочок закарамелізувався.
Проте варто бути уважними, аби цукор не почав горіти. У випадку з медом просто треба додати його при обсмажуванні груші.
Після цього відварюємо нашу вівсяну кашу. У сотейник всипаємо 100-150 г вівсяних пластівців, заливаємо 300 мл води та доводимо його до кипіння. Після цього додаємо 300 мл молока 2,5%, дві дрібки меленого кардамону та цукор до смаку. Варимо на середньому вогні 2-3 хвилини. Якщо у вас плющена або подрібнена вівсянка, варто збільшити час приготування та кількість рідини.
Знімаємо з вогню, додаємо 20 г вершкового масла та даємо постояти 1-2 хвилини. Подаємо готову кашу з карамелізованою грушею та горіхами.
Нагадаємо, як приготувати в духовці запечені кабачки із сиром.