Швидкий та смачний сніданок. Рецепт вівсянки з карамелізованою грушею

Усього за 15 хвилин у домашніх умовах можна приготувати неймовірно смачний та корисний сніданок.

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Одним з найпоширеніших сніданків у всьому світі є вівсяна каша. Вона надзвичайно просто готується та відома своїми поживними властивостями. Український ресторатор Євген Клопотенко радить спробувати звичайну кашу поєднати з волоськими горіхами та карамелізованою грушею.

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Смак каші у цьому рецепті можна доповнити медом чи цукром. Але якщо нічого не додавати, вона також буде в міру солодкою.

Для вівсянки:

100-150 г вівсяних пластівців (звичайних або швидкого приготування)

300 мл води

300 мл молока не менше 2,5%

2 дрібки меленого кардамону

30 г волоського горіха

20 г вершкового масла

цукор до смаку

Для карамелізованої груші:

2 ст. л. меду чи цукру

1 солодка тверда груша

Для початку треба карамелізувати нашу грушу. Миємо фрукти та ріжемо їх невеликими шматочками. Розігріваємо пательню та всипаємо на неї 2 ст. л. цукру. Зменшуємо вогонь та чекаємо, поки цукор розтопиться та почне набувати золотистого відтінку. Тоді викладаємо на нього шматочки груші та обсмажуємо не більше 1 хвилини, постійно помішуючи на середньому вогні, аби кожен шматочок закарамелізувався.

Проте варто бути уважними, аби цукор не почав горіти. У випадку з медом просто треба додати його при обсмажуванні груші.

Після цього відварюємо нашу вівсяну кашу. У сотейник всипаємо 100-150 г вівсяних пластівців, заливаємо 300 мл води та доводимо його до кипіння. Після цього додаємо 300 мл молока 2,5%, дві дрібки меленого кардамону та цукор до смаку. Варимо на середньому вогні 2-3 хвилини. Якщо у вас плющена або подрібнена вівсянка, варто збільшити час приготування та кількість рідини.

Знімаємо з вогню, додаємо 20 г вершкового масла та даємо постояти 1-2 хвилини. Подаємо готову кашу з карамелізованою грушею та горіхами.

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