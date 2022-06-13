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Швидкий та смачний сніданок. Рецепт вівсянки з карамелізованою грушею

Вікторія Ситняк
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Фото: Клопотенко

Усього за 15 хвилин у домашніх умовах можна приготувати неймовірно смачний та корисний сніданок.

Одним з найпоширеніших сніданків у всьому світі є вівсяна каша. Вона надзвичайно просто готується та відома своїми поживними властивостями. Український ресторатор Євген Клопотенко радить спробувати звичайну кашу поєднати з волоськими горіхами та карамелізованою грушею.

Смак каші у цьому рецепті можна доповнити медом чи цукром. Але якщо нічого не додавати, вона також буде в міру солодкою.

Для вівсянки:

  • 100-150 г вівсяних пластівців (звичайних або швидкого приготування)
  • 300 мл води
  • 300 мл молока не менше 2,5%
  • 2 дрібки меленого кардамону
  • 30 г волоського горіха
  • 20 г вершкового масла
  • цукор до смаку

Для карамелізованої груші:

  • 2 ст. л. меду чи цукру
  • 1 солодка тверда груша

Для початку треба карамелізувати нашу грушу. Миємо фрукти та ріжемо їх невеликими шматочками. Розігріваємо пательню та всипаємо на неї 2 ст. л. цукру. Зменшуємо вогонь та чекаємо, поки цукор розтопиться та почне набувати золотистого відтінку. Тоді викладаємо на нього шматочки груші та обсмажуємо не більше 1 хвилини, постійно помішуючи на середньому вогні, аби кожен шматочок закарамелізувався.

Проте варто бути уважними, аби цукор не почав горіти. У випадку з медом просто треба додати його при обсмажуванні груші.

Після цього відварюємо нашу вівсяну кашу. У сотейник всипаємо 100-150 г вівсяних пластівців, заливаємо 300 мл води та доводимо його до кипіння. Після цього додаємо 300 мл молока 2,5%, дві дрібки меленого кардамону та цукор до смаку. Варимо на середньому вогні 2-3 хвилини. Якщо у вас плющена або подрібнена вівсянка, варто збільшити час приготування та кількість рідини.

Знімаємо з вогню, додаємо 20 г вершкового масла та даємо постояти 1-2 хвилини. Подаємо готову кашу з карамелізованою грушею та горіхами.

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