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Рецепт кабачків, запечених у духовці із сиром

Вікторія Ситняк
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Фото: Клопотенко

Ця страва ідеально підійде для літньої закуски.

Одним із сезонних овочів літа в Україні є кабачок. З ним можна проводити різні експерименти на кухні, змішуючи із сиром, часником, зеленню тощо. На виході ви отримаєте не тільки нереально смачну страву, а й корисну.

Поєднання сиру та овочів — дуже вдалий варіант для літньої легкої закуски. Український ресторатор та шеф-кухар Євген Клопотенко радить приготувати сирні кабачки.

"Це поєднання – ідеальний варіант для запікання в духовці з овочами", — зазначає український ресторатор.

ІНГРЕДІЄНТИ

  • 2 шт. Кабачок
  • 200 г Сир (Творог)
  • 100 г Сир Моцарела (твердий)
  • за смаком Сіль та перець
Рецепт незвичайних кабачків від Євгена Клопотенка

Для початку розігріваємо духовку до 180 градусів. У цей час миємо та розрізаємо на дві частини наші кабачки. За допомогою ложки виймаємо м'якоть.

У мисці змішуємо сир і терту моцарелу до однорідного стану, солимо та перчимо до смаку. Наповнюємо сирною сумішшю кабачки і відправляємо в духовку на 20 хвилин.

Страва подається гарячою.

Нагадаємо, як приготувати кабачки із зеленню та часником. Страва вийде доволі гострою.

Також Фокус писав про варіанти різноманітних літніх салатів з полуницею.