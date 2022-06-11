Рецепт кабачков, запеченных в духовке с творогом и сыром

Это блюдо идеально подойдет для летней закуски.

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Одним из сезонных овощей лета в Украине является кабачок. С ним можно проводить разные эксперименты на кухне, смешивая с сыром, чесноком, зеленью и т.д. На выходе вы получите не только нереально вкусное блюдо, но и полезное.

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Сочетание сыра и овощей – очень удачный вариант для летней легкой закуски. Украинский ресторатор и шеф-повар Евгений Клопотенко советует приготовить сырные кабачки с творогом.

"Это сочетание – идеальный вариант для запекания в духовке с овощами", – отмечает украинский ресторатор.

ИНГРЕДИЕНТЫ

2 шт. Кабачок

200 г Творог

100 г Сыр Моцарелла (твердый)

по вкусу Соль и перец

[ + – ] Рецепт необычных кабачков от Евгения Клопотенко

Для начала разогреваем духовку до 180 градусов. В это время моем и разрезаем на две части наши кабачки. С помощью ложки вынимаем мякоть.

В миске смешиваем сыр и тертую моцареллу до однородного состояния, солим и перчим по вкусу. Наполняем творожной смесью кабачки и отправляем в духовку на 20 минут.

Блюдо подается горячим.

Напомним, как приготовить кабачки с зеленью и чесноком. Блюдо получится довольно острым.

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