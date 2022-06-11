Рецепт кабачков, запеченных в духовке с творогом и сыром
Это блюдо идеально подойдет для летней закуски.
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Одним из сезонных овощей лета в Украине является кабачок. С ним можно проводить разные эксперименты на кухне, смешивая с сыром, чесноком, зеленью и т.д. На выходе вы получите не только нереально вкусное блюдо, но и полезное.
Сочетание сыра и овощей – очень удачный вариант для летней легкой закуски. Украинский ресторатор и шеф-повар Евгений Клопотенко советует приготовить сырные кабачки с творогом.
"Это сочетание – идеальный вариант для запекания в духовке с овощами", – отмечает украинский ресторатор.
ИНГРЕДИЕНТЫ
- 2 шт. Кабачок
- 200 г Творог
- 100 г Сыр Моцарелла (твердый)
- по вкусу Соль и перец
Для начала разогреваем духовку до 180 градусов. В это время моем и разрезаем на две части наши кабачки. С помощью ложки вынимаем мякоть.
В миске смешиваем сыр и тертую моцареллу до однородного состояния, солим и перчим по вкусу. Наполняем творожной смесью кабачки и отправляем в духовку на 20 минут.
Блюдо подается горячим.
Напомним, как приготовить кабачки с зеленью и чесноком. Блюдо получится довольно острым.
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