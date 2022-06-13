Норвежская принцесса Марта Луиза призналась, что им с женихом угрожали смертью

Общество не может принять тот факт, что в европейской королевской семье появится представитель другой расы.

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В реальной жизни сюжет сериала "Бриджертоны", где белокожая аристократка полюбила темнокожего герцога, и общество приняло этот союз, невозможен, считают норвежская принцесса Марта Луиза и ее жених, американский шаман Дурек Веррет. Об этом они рассказали в прямом эфире в Instagram.

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По их словам, "люди не хотят, чтобы чернокожий мужчина присоединился к королевской семье в Европе", а их отношения постоянно подвергаются волне критики и ненависти вплоть до угроз физической расправой.

Ссылаясь на популярный исторический драматический роман Netflix "Бриджертоны", в котором рассказывается о нескольких межрасовых парах, Дурек сказал, что людям нравится смотреть на эти аристократические отношения по телевизору, но они не хотят видеть "настоящих Бриджертонов".

"Во-первых, они не хотят видеть чернокожего в королевской семье, потому что в истории европейской королевской семьи никогда не было ни одного чернокожего, так что это очень важно. Во-вторых, Марта – женщина. Другое дело, когда мужчина выбирает цветную женщину, потому что он мужчина… Но когда принцесса выбирает цветного мужчину, такого никогда не было в истории, поэтому людям действительно трудно с этим смириться… Поэтому они очень расстраиваются, злятся и говорят очень неприятные вещи, но они не понимают, что наш мир не может оставаться прежним, мы должны развиваться", – подчеркнул шаман.

В свою очередь Марта Луиза отметила, что ее отношения с Дуреком на многое открыли ей глаза и, в частности, на то, как общество реагирует на темнокожих людей:

"Маленькие нюансы – это самое ужасное, когда люди отдаляются от тебя (Дурек), или они не хотят сидеть рядом с тобой в автобусе, или переходить улицу, чтобы не идти тебе навстречу, и, конечно, постоянные замечания. Я видела, как люди очень мило разговаривали со мной, а затем поворачивались к Дуреку и вели себя ужасно, например, не касались его руки, не здоровались или говорили ему ужасные вещи из-за того, что были совершенно милы со мной…. Это намного хуже, чем я думала, и я в шоке, от того, что это все еще происходит в мире".

В эфире Марта Луиза также больше рассказала о помолвке. Она призналась, что была ошеломлена предложением и не могла сдержать слез, а помолвочное кольцо, которое ей подарил Дурек, имеет особое значение. Например, три бриллианта по обе стороны кольца представляют трех дочерей принцессы Марты от ее первого брака с Ари Беном. Они расстались в 2016 году, и Ари покончил с собой на Рождество 2019 года. Кольцо также украшено бразильским изумрудом 3,5 карата, окружнным бриллиантами, в том числе четырьмя камнями триллионной огранки, символизирующими землю, воздух, воду и огонь.

Форма кольца представляет собой защитную эмблему, а союз пары показан в виде бесконечности сбоку и выгравированного любовного узла.

"Я провел историческое исследование всех королевских обручальных колец, а затем пошел и посмотрел другие кольца в магазинах, чтобы собрать идеи для огранки и дизайна. Я хотел бы отдать дань уважения трем дочерям Марты, а также ее матери, королеве Соне, чей любимый драгоценный камень – изумруд", – рассказал Веррет.

Через полгода работы над кольцом он показал его своей подруге, актрисе Гвинет Пэлтроу, поскольку она "очень разборчива" в таких вещах:

"Она сказала, что это было самое фантастическое кольцо, которое она видела, и ей понравилось, сколько мыслей и забот я вложил в него. Гвинэт заверила меня, что принцессе понравится кольцо, и она будет беречь его"

"То, что мои три дочери были представлены на обручальном кольце, означало для меня целый мир.. Это показывает, что я выбрала правильного мужчину – мужчину, который понимает, как много мои дети значат для меня, и что мои дети всегда будут включены в наши отношения", – добавила Марта, ответившая согласием на предложение руки и сердца от шамана.