Норвезька принцеса Марта Луїза зізналася, що їм із нареченим погрожували смертю

Суспільство не може прийняти той факт, що в європейській королівській сім'ї з'явиться представник іншої раси.

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У реальному житті сюжет серіалу "Бріджертони", де білошкіра аристократка покохала темношкірого герцога і суспільство прийняло цей союз, неможливий, вважають норвезька принцеса Марта Луїза та її наречений, американський шаман Дурек Веррет. Про це вони розповіли в прямому ефірі в Instagram.

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За їхніми словами, "люди не хочуть, щоб чорношкірий чоловік приєднався до королівської родини в Європі", а їхні стосунки постійно піддаються хвилі критики та ненависті аж до погроз фізичною розправою.

Посилаючись на популярний історичний драматичний роман Netflix "Бріджертони", у якому розповідається про кілька міжрасових пар, Дурек сказав, що людям подобається дивитися на ці аристократичні стосунки по телевізору, але вони не хочуть бачити "справжніх Бріджертонів".

"По-перше, вони не хочуть бачити чорношкірого в королівській сім'ї, тому що в історії європейської королівської сім'ї ніколи не було жодного чорношкірого, тож це дуже важливо. По-друге, Марта — жінка. Інша справа, коли чоловік обирає кольорову жінку, тому що він чоловік… Але коли принцеса вибирає кольорового чоловіка, такого ніколи не було в історії, тому людям дійсно важко з цим змиритися… Тому вони дуже засмучуються, зляться та кажуть дуже неприємні речі, але вони не розуміють, що наш світ не може залишатися тим самим, ми повинні розвиватися", — наголосив шаман.

У свою чергу Марта Луїза зазначила, що її стосунки з Дуреком на багато що відкрили їй очі і, зокрема, на те, як суспільство реагує на темношкірих людей:

"Маленькі нюанси — це найжахливіше, коли люди віддаляються від тебе (Дуреку), або вони не хочуть сидіти поруч із тобою в автобусі, або переходять вулицю, щоб не йти тобі назустріч, і, звичайно, постійні зауваження. Я бачила, як люди дуже мило розмовляли зі мною, а потім поверталися до Дурека та поводилися жахливо, наприклад, не торкалися його руки, не віталися або говорили йому жахливі речі через те, що були зовсім милі зі мною. Це набагато гірше, ніж я думала, і я в шоці, тому що це все ще відбувається у світі".

В ефірі Марта Луїза також більше розповіла про заручини. Вона зізналася, що була приголомшена пропозицією та не могла стримати сліз, а заручне кільце, яке їй подарував Дурек, має особливе значення. Наприклад, три діаманти по обидва боки обручки представляють трьох дочок принцеси Марти від її першого шлюбу з Арі Беном. Вони розлучилися у 2016 році, і Арі наклав на себе руки на Різдво 2019 року. Кільце також прикрашене бразильським смарагдом 3,5 карата, оточеним діамантами, у тому числі чотирма камінчиками трильйонного огранювання, що символізують землю, повітря, воду та вогонь.

Форма кільця є захисною емблемою, а союз пари показаний у вигляді нескінченності збоку та вигравіюваного любовного вузла.

"Я провів історичне дослідження всіх королівських обручок, а потім пішов і подивився інші кільця в магазинах, щоб зібрати ідеї для огранювання та дизайну. Я хотів би віддати шану трьом дочкам Марти, а також її матері, королеві Соні, чий улюблений дорогоцінний камінь — смарагд", — розповів Веррет.

Через пів року роботи над кільцем він показав його своїй подрузі, акторці Гвінет Пелтроу, оскільки вона "дуже розбірлива" в таких речах:

"Вона сказала, що це була найфантастичніша обручка, яку вона бачила, і їй сподобалося, скільки думок і турботи я вклав у неї. Гвінет запевнила мене, що принцесі сподобається обручка, і вона берегтиме її".

"Те, що мої три дочки були представлені на обручці, означало для мене цілий світ. Це показує, що я обрала правильного чоловіка — чоловіка, який розуміє, як багато мої діти означають для мене, і що мої діти завжди будуть включені в наші стосунки", — додала Марта, яка відповіла згодою на пропозицію руки та серця від шамана.