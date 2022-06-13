Простой рецепт вареников с клубникой на пару

Такое блюдо украсит любой праздничный стол и понравится любителям сладкого.

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Вареники на пару — традиционное украинское блюдо. В разных регионах нашей страны его готовят по-разному. Где-то отдают предпочтение мясным начинкам, где-то — молочным или овощным. Все зависит от вкусовых предпочтений и времени года.

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Особым блюдом считаются вареники со сладкими начинками. Их готовят в летнее время года, когда в магазине, а у кого-то в собственном огороде появляются первые вкусные ягоды. Вареники с такими начинками на пару получаются нежными и очень вкусными. Предлагаем приготовить такое блюдо по рецепту Сhef.net.ua.

Вареники с клубничной начинкой

Рекомендации:

Для приготовления вареников на пару подойдет мультиварка.

Для начинки лучше брать плотную спелую клубнику. Именно такие ягоды не превратятся в кашу.

Клубнику в начинку можно положить как цельной ягодой, так и порезанной на небольшие пластинки. Ягоды лучше измельчить перед лепкой, иначе они дадут сок.

К ягоде обязательно добавляют сахарный песок и крахмал. Он предотвращает вытекание сока из вареников.

Ингредиенты:

• Пшеничная мука – 4,5–5 ст.

• Кефир 2,5 % — 0, 5 л.

• Картофельный крахмал — две ст. ложки

• Небольшая клубника – 700 гр

• Сахар — 300 гр

Пошаговый рецепт:

Готовим кефирное тесто. В теплый кефир добавляем соду с небольшой щепоткой соли и оставляем на 12-15 минут. Смесь слегка увеличится в размере и покроется множеством воздушных пузырьков.

Постепенно в кефирную смесь вводим муку небольшими порциями (по половинке стакана). Тесто должно получится однородным, без примесей плохо промешанной муки. Для этого после каждого добавления муки хорошо размешиваем ее с кефиром. Обязательно разбиваем образовавшиеся комочки. Для этого отлично подойдет венчик или ложка.

После того как тесто станет густым, добавляем в него остатки муки и хорошо перемешиваем. Масса должна получится мягкой, но не приставать к рукам. Вам может понадобиться чуть больше муки, все зависит от содержащейся в ней клейковины.

Накрываем миску с тестом полотенцем и оставляем на некоторое время отдохнуть, пока готовим начинку.

Перебираем клубнику. Моем ягоды под водой, хорошо обсушиваем и удаляем хвостики. Когда вся вода уйдет, посыпаем ягоды крахмалом.

Прежде чем приступить к лепке вареников, наливаем в чашу мультиварки поллитра воды, ставим сверху паровой контейнер и выбираем режим "Пар".

Раскатываем тесто в толстую колбаску. Разделяем его на равные небольшие куски так, чтобы из каждого получилась тонкая лепешка толщиной 3 мм. В центр каждой заготовки кладем одну-две клубнички, добавляем сахарный песок (меньше одной чайной ложки) и хорошо закрываем края пальцами, формируя вареник.

Когда вода в чаще закипит, выкладываем несколько вареников на паровой контейнер и закрываем крышкой. Не забывайте, что вареники в процессе приготовления увеличатся в размере, поэтому оставляйте между ними расстояние.

Готовьте каждую партию не больше 4 минут и следите за водой. При выкипании подливайте только горячую воду.

Подавайте вареники горячими со сметаной.

Приятного аппетита!

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