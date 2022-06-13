Простий рецепт вареників з полуницею на пару

Така страва прикрасить будь-який святковий стіл і сподобається любителям солодкого.

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Вареники на пару — традиційна українська страва. В різних регіонах нашої країни її готують по-різному. Десь віддають перевагу м'ясним начинкам, десь — молочним чи овочевим. Все залежить від смакових уподобань та пори року.

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Особливою стравою вважають вареники із солодкими начинками. Їх готують у літню пору року, коли в магазині, а в когось у власному городі з'являються перші смачні ягоди. Вареники з такими начинками на пару виходять ніжними та дуже смачними. Пропонуємо приготувати таку страву за рецептом Сhef.net.ua.

Вареники з полуничною начинкою

Рекомендації:

Для приготування вареників на пару підійде мультиварка.

Для начинки краще брати щільну стиглу полуницю. Саме такі ягоди не перетворяться на кашу.

Полуницю в начинку можна покласти як цілою ягодою, так і порізаною на невеликі шматочки. Ягоди краще подрібнити перед ліпленням, інакше вони дадуть сік.

До ягоди обов'язково додають цукровий пісок та крохмаль. Він запобігає витіканню соку з вареників.

Складові:

• Пшеничне борошно — 4,5–5 ст

• Кефір 2,5% — 0,5 л

• Картопляний крохмаль — дві ст. ложки

• Невелика полуниця — 700 г

• Цукор — 300 г

Покроковий рецепт:

Готуємо тісто з кефіру. У теплий кефір додаємо соду з невеликою щіпкою солі та залишаємо на 12-15 хвилин. Суміш трохи збільшиться в розмірі й покриється безліччю повітряних бульбашок.

Поступово в суміш кефіру вводимо борошно невеликими порціями (по половинці склянки). Тісто має вийти однорідним, без домішок погано помішаного борошна. Для цього після кожного додавання муки добре розмішуємо її з кефіром. Обов'язково розбиваємо утворені грудочки. Для цього чудово підійде вінчик або ложка.

Після того, як тісто стане густим, додаємо в нього залишки борошна і добре перемішуємо. Маса повинна вийти м'якою, але не чіплятися до рук. Вам може знадобитися трохи більше борошна, все залежить від клейковини, що міститься в ньому.

Накриваємо миску з тістом рушником і залишаємо на деякий час відпочити, доки готуємо начинку.

Перебираємо полуницю. Миємо ягоди під водою, добре обсушуємо і видаляємо хвостики. Коли вся вода піде, посипаємо ягоди крохмалем.

Перш ніж приступити до ліплення вареників, наливаємо у чашу мультиварки пів літра води, ставимо зверху паровий контейнер та вибираємо режим "Пар".

Розкочуємо тісто в товсту ковбаску. Розділяємо її на рівні невеликі шматки так, щоб з кожного вийшов тонкий коржик завтовшки 3 мм. У центр кожної заготовки кладемо одну-дві полунички, додаємо цукровий пісок (менш як одну чайну ложку) і добре закриваємо краї пальцями, формуючи вареник.

Коли вода частіше закипить, викладаємо кілька вареників на паровий контейнер і закриваємо кришкою. Не забувайте, що вареники у процесі приготування збільшаться в розмірі, тому залишайте між ними відстань.

Готуйте кожну партію не більше ніж 4 хвилин і слідкуйте за водою. Під час википання підливайте тільки гарячу воду.

Подавайте вареники гарячими зі сметаною.

Смачного!

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