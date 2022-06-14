Ужин за 20 минут. Рецепт запеканки из макарон с беконом
Не обязательно быть шеф-поваром или иметь кулинарное образование, чтобы готовить вкусные блюда у себя на кухне.
Запеканка – одно из блюд, с которыми можно экспериментировать вволю. К ней можно добавлять разные сыры, овощи и соусы. Ресторатор Евгений Клопотенко советует приготовить запеканку из макарон с беконом.
Менее чем за полчаса в домашних условиях можно насладиться невероятно вкусным ужином без походов в дорогие рестораны.
ИНГРЕДИЕНТЫ
- 250 г макарон (тальятеле)
- 100 г бекона (сырого или копченого)
- 100 мл сливок 33% жирности
- 30 г тертого пармезана
- 4 веточки тимьяна
- соль и перец по вкусу
Для начала беремся за макароны и отвариваем их в подсоленной воде на 2 минуты меньше, чем указано в инструкции к ним. После этого отбрасываем их в дуршлаг и промываем холодной водой.
Беремся за бекон и обжариваем его на сухой сковороде до золотистой корочки. После этого выкладываем на бумажную салфетку или полотенце, чтобы из него полностью впитался жир. Режем на небольшие кусочки.
Тогда подготовленные ингредиенты (макароны и бекон) мешаем в миске. Добавляем к ним веточки тимьяна, сливки и большую часть тертого пармезана. Все это тщательно мешаем. Добавляем соль и перец по вкусу.
Выкладываем нашу смесь в форму для запекания, посыпаем ее остатками тертого сыра и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 10 минут или до образования золотистой корочки. Блюдо следует подавать в горячем виде.
Напомним, не ужином единственным: как быстро приготовить вкусный и полезный завтрак.