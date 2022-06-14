Ужин за 20 минут. Рецепт запеканки из макарон с беконом

Не обязательно быть шеф-поваром или иметь кулинарное образование, чтобы готовить вкусные блюда у себя на кухне.

Запеканка – одно из блюд, с которыми можно экспериментировать вволю. К ней можно добавлять разные сыры, овощи и соусы. Ресторатор Евгений Клопотенко советует приготовить запеканку из макарон с беконом.

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Менее чем за полчаса в домашних условиях можно насладиться невероятно вкусным ужином без походов в дорогие рестораны.

ИНГРЕДИЕНТЫ

250 г макарон (тальятеле)

100 г бекона (сырого или копченого)

100 мл сливок 33% жирности

30 г тертого пармезана

4 веточки тимьяна

соль и перец по вкусу

Для начала беремся за макароны и отвариваем их в подсоленной воде на 2 минуты меньше, чем указано в инструкции к ним. После этого отбрасываем их в дуршлаг и промываем холодной водой.

[ + – ] Фото: Клопотенко

Беремся за бекон и обжариваем его на сухой сковороде до золотистой корочки. После этого выкладываем на бумажную салфетку или полотенце, чтобы из него полностью впитался жир. Режем на небольшие кусочки.

Тогда подготовленные ингредиенты (макароны и бекон) мешаем в миске. Добавляем к ним веточки тимьяна, сливки и большую часть тертого пармезана. Все это тщательно мешаем. Добавляем соль и перец по вкусу.

Выкладываем нашу смесь в форму для запекания, посыпаем ее остатками тертого сыра и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 10 минут или до образования золотистой корочки. Блюдо следует подавать в горячем виде.

Напомним, не ужином единственным: как быстро приготовить вкусный и полезный завтрак.