Вечеря за 20 хвилин. Рецепт запіканки з макаронів із беконом

Не обов'язково бути шеф-кухарем чи мати кулінарну освіту, аби готувати смачні страви в себе на кухні.

Запіканка — одна зі страв, з якими можна експериментувати досхочу. До неї можна додавати різні сири, овочі та соуси. Ресторатор Євген Клопотенко радить приготувати запіканку з макаронів з беконом.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Стиль життя" в Facebook Підписатись

Менш як за пів години в домашніх умовах можна насолодитися неймовірно смачною вечерею без походів у дорогі ресторани.

ІНГРЕДІЄНТИ

250 г макаронів (тальятеле);

100 г бекону (сирого або копченого);

100 мл вершків 33% жирності;

30 г тертого пармезану;

4 гілочки чебрецю;

сіль та перець до смаку.

Для початку беремося за макарони та відварюємо їх у підсоленій воді на 2 хвилини менше, як зазначено в інструкції до них. Після цього відкидаємо їх у друшляк та промиваємо холодною водою.

[ + – ] Фото: Клопотенко

Беремося за бекон та обсмажуємо його на сухій пательні до золотистої скоринки. Після цього викладаємо на паперову серветку чи рушник, щоб з нього повністю увібрався жир. Ріжемо на невеликі шматочки.

Тоді підготовлені інгредієнти (макарони та бекон) мішаємо в мисці. Додаємо до них порубані гілочки чебрецю, вершки та більшу частину тертого пармезану. Усе це ретельно мішаємо. Додаємо сіль та перець до смаку.

Викладаємо нашу суміш у форму для запікання, посипаємо її залишками тертого сиру і відправляємо в розігріту до 180 градусів духовку на 10 хвилин або до утворення золотистої скоринки. Страву варто подавати в гарячому вигляді.

Нагадаємо, не вечерею єдиною: як приготувати швидко смачний та корисний сніданок.