Елизавета II позирует на новых фото с принцем Чарльзом и его супругой

Герцогиня Корнуолльская впервые участвовала в шествии рыцарей и дам на церемонии Ордена Подвязки.

Елизавета II порадовала королевских поклонников новой фотографией, сделанной во время церемонии Ордена Подвязки (Order of the Garter). На снимке Ее Величество позирует вместе с сыном, принцем Уэльским, и его женой, герцогиней Корнуолльской.

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[ + – ] Instagram/theroyalfamily/ Королева на церемонии вручения ордена Подвязки Фото: Instagram

Фото сделано в тронном зале Виндзорского замка. Ее Величество, одетая в серебристо-белое платье с синей лентой через плечо и тростью в руках, стоит между принцем Чарльзом и его супругой. Члены королевской семьи позируют в величественных бархатных одеждах с подвязками.

На руке у королевы серебряная сумочка, а в руке — очки. Образ дополняет значок ордена Подвязки, брошь в виде банта и серебряные туфли.

Фотографию опубликовали в официальном аккаунте королевской семьи в Instagram. Как можно заметить по комментариям, королевские поклонники восхитились Ее Величеством. Все согласились, что монарх выглядела невероятно красивой.

"Королева выглядит потрясающе красивой!!" — написал один из комментаторов.

"Поздравляем новых членов ордена и, в частности, замечательную герцогиню Корнуолльскую с этой уникальной и особенной наградой. Королева прекрасна, как всегда!" — добавил другой поклонник королевской семьи.

Еще один фанат Елизаветы II написал, что счастлив видеть, как королева потрясающе выглядит.

"Надеюсь, она чувствует себя хорошо, и ее подвижность не причиняет ей слишком много боли" — добавил комментатор.

Как пишет Hellomagazine, нынешняя церемония Order of the Garter была особенной для будущей королевы-консорта, герцогини Корнуолльской. Она впервые приняла участие в красочном шествии рыцарей и дам с подвязками и была назначена королевской леди Ордена Подвязки.

Елизавета II не участвовала в шествии рыцарей с подвязками из-за проблем с передвижением. Но она присутствовала на обеде и церемонии посвящения.

Фокус ранее рассказывал, что на церемонии Ордена Подвязки должен был выступить принц Эндрю, который всеми силами пытается вернуть себе королевское расположение после громкого секс-скандала, бросившего тень на дом Виндзоров. Однако принц Чарльз и принц Уильям против этого. Они настаивали на том, чтобы ограничить принца Эндрю в публичных выступлениях. Члены королевской семьи беспокоятся, что его репутация по-прежнему очень шаткая и может навредить Короне.