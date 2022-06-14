Єлизавета II позує на нових фото з принцом Чарльзом та його дружиною

Герцогиня Корнуольська вперше брала участь у ході лицарів та жінок на церемонії Ордену Підв'язки.

Єлизавета II порадувала королівських шанувальників новою фотографією, зробленою під час церемонії Ордену Підв'язки (Order of the Garter). На знімку Її Величність позує разом із сином, принцом Уельським, та його дружиною, герцогинею Корнуольською.

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[ + – ] Instagram/theroyalfamily/ Королева на церемонії вручення ордена Підв'язки Фото: Instagram

Фото зроблене у тронному залі Віндзорського замку. Її Величність, одягнена в сріблясто-білу сукню з синьою стрічкою через плече і тростиною в руках, стоїть між принцом Чарльзом та його дружиною. Члени королівської сім'ї позують у величному оксамитовому одязі з підв'язками.

На руці в королеви срібна сумочка, а в руці — окуляри. Образ доповнює значок ордену Підв'язки, брошка у вигляді банта та срібні туфлі.

Фотографію опублікували в офіційному акаунті королівської сім'ї в Instagram. Як можна помітити за коментарями, королівські шанувальники захопилися Її Величністю. Всі погодилися, що монарх мала неймовірно красивий вигляд.

"Королева виглядає приголомшливо красивою!!" — написав один із коментаторів.

"Вітаємо нових членів ордена і, зокрема, чудову герцогиню Корнуольську з цією унікальною та особливою нагородою. Королева прекрасна, як завжди!" — додав інший шанувальник королівської родини.

Ще один фанат Єлизавети II написав, що щасливий бачити, як королева має чудовий вигляд.

"Сподіваюся, вона почувається добре, і її рухливість не завдає їй занадто багато болю", — додав коментатор.

Як пише Hellomagazine, нинішня церемонія Order of the Garter була особливою для майбутньої королеви-консорту, герцогині Корнуольської. Вона вперше взяла участь у барвистій ході лицарів і дам із підв'язками та призначена королівською леді Ордену Підв'язки.

Єлизавета II не брала участі в ході лицарів з підв'язками через проблеми з пересуванням. Але вона була присутня на обіді та церемонії посвячення.

Фокус раніше розповідав, що на церемонії Ордену Підв'язки мав виступити принц Ендрю, який усіма силами намагається повернути собі королівську прихильність після гучного секс-скандалу, що кинув тінь на будинок Віндзорів. Проте принц Чарльз та принц Вільям проти цього. Вони наполягали на тому, щоб обмежити принца Ендрю у публічних виступах. Члени королівської сім'ї турбуються, що його репутація, як і раніше, дуже хитка і може зашкодити Короні.