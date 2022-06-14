Мать Кейт Миддлтон появилась на Аскоте в платье своей знаменитой дочери

Не исключено, что у Кэрол Миддлтон и Кейт Миддлтон общий гардероб

Члены королевской семьи известны своей бережливостью. А теперь и мать герцогини Кембриджской, Кэрол Миддлтон, появилась на скачках в Аскоте в платье, которое уже надевала ее дочь. Об этом пишет Daily Mail.

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Розовое шелковое платье-рубашку от демократичного бренда ME+EM Кейт надевала в прошлом году на встречу с больной раком девушкой, которая не могла встретится со своим отцом из-за пандемии коронавируса.

[ + – ] Кейт Миддлтон в прошлом году Фото: Getty Images

А сегодня, на скачках в Аскоте 67-летняя бизнес-вумен появилась в точно таком же наряде. Журналисты модных СМИ даже предположили, что это одно и то же платье. Но все же это маловероятно. Хоть Кэрол Миддлтон и в прекрасной форме, но ее параметры все же отличаются от параметров Кейт.

[ + – ] Кэрол Миддлтон с супругом, Майклом Миддлтоном. и подругой Фото: Getty Images

Свой летний и яркий образ Кэрол дополнила черной ажурной шляпкой и жемчужными серьгами. И прекрасно проводила время вместе с супругом. К слову, ее наряд идеально вписывается в правила строгого дресскода: шляпки и летние яркие платья для дам обязательно ниже колена.

Сегодня, в первый день скачек в Аскоте, было людно, и немало членов королевской семьи уже прибыли, чтобы провести приятный день в хорошей компании.

Королева Елизавета, впрочем, пропустит скачки в этом году, впервые за 70 лет. Она вчера посетила церемонию награждения Орденом Подвязки, так что за скачками она будет наблюдать онлайн из Виндзора.

В первой карете мать заменил наследный принц, Чарльз, с супругой Камиллой, которая вчера стала одной из дам-кавалеров Ордена.

Также светское мероприятие, знаменитое своими шляпками, посетили принцессы Беатрис и Анна, Зара Филлипс и другие члены королевской семьи.

Кейт Миддлтон и принц Уильям, к слову, пропустили первый день скачек. Но они продлятся до 18 июня, так что у них еще есть время блеснуть.