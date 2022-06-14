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Мати Кейт Міддлтон з'явилася на Аскоті в сукні своєї знаменитої дочки

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Фото: Getty Images | Керол Міддлтон із чоловіком, Майклом Міддлтоном і подругою

Не виключено, що в Керол Міддлтон і Кейт Міддлтон загальний гардероб.

Члени королівської сім'ї відомі своєю ощадливістю. А тепер і мати герцогині Кембриджської, Керол Міддлтон, з'явилася на перегонах у Аскоті в сукні, яку вже одягала її дочка. Про це пише Daily Mail.

Рожеву шовкову сукню-сорочку від демократичного бренду ME+EM Кейт одягала минулого року на зустріч із хворою на рак дівчиною, яка не могла зустрітися зі своїм батьком через пандемію коронавірусу.

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Кейт Міддлтон минулого року
Фото: Getty Images

А сьогодні на перегонах в Аскоті 67-річна бізнесвумен з'явилася в такому ж вбранні. Журналісти модних ЗМІ навіть припустили, що це одна й та сама сукня. Але все ж таки це малоймовірно. Хоча Керол Міддлтон і в чудовій формі, але її параметри все ж таки відрізняються від параметрів Кейт.

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Керол Міддлтон із чоловіком Майклом Міддлтоном і подругою
Фото: Getty Images

Свій літній і яскравий образ Керол доповнила чорним ажурним капелюшком і перлинними сережками та чудово проводила час разом із чоловіком. До речі, її вбрання ідеально вписується в правила суворого дрескоду: капелюшки та літні яскраві сукні для жінок обов'язково нижче коліна.

Сьогодні, в перший день стрибків в Аскоті, було людно, і чимало членів королівської сім'ї вже прибули, щоби провести приємний день у хорошій компанії.

Проте королева Єлизавета пропустить перегони цього року, вперше за 70 років. Вона вчора відвідала церемонію нагородження Орденом Підв'язки, тож за перегонами вона спостерігатиме онлайн із Віндзора.

У першій кареті матір замінив спадкоємець, Чарльз, із дружиною Каміллою, яка вчора стала однією з дам-кавалерів Ордену.

Також світський захід, відомий своїми капелюшками, відвідали принцеси Беатріс і Анна, Зара Філліпс та інші члени королівської родини.

Кейт Міддлтон і принц Вільям, до речі, пропустили перший день перегонів. Але вони продовжаться до 18 червня, так що вони ще мають час засяяти.