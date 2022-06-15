Котенок в маске Зорро стал новой сенсацией в TikTok (фото, видео)

Настоящая кличка котенка – Бой, однако для пользователей соцсетей он – Зорро.

Девятимесячный персидский котенок по кличке Бой, который принадлежит 50-летнему Индраини Вахьюдину Нуру из Банджармасина (Индонезия), – один из нескольких питомцев в доме мужчины, но единственный, кто прославился в Сети и стал настоящей сенсацией в TikTok. А все – из-за необычного окраса Боя. Его морда выглядит точно так же, как культовая маска героя Зорро, созданная американским писателем Джонстоном Маккалли в 1919 году.

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"Котенка зовут Бой, но многие называют его Зорро. У меня много кошек, но только у этого на морде маска. Он мой любимый кот! Он очень избалованный кот, он всегда хочет, чтобы его гладили, тискали и брали на руки. Он любит много играть, но ненавидит купаться каждую неделю", – рассказывает журналистам Индраини.

[ + – ] Бой и его хозяин Индраини Вахьюдин Нур Фото: Скриншот

После того, как Индраини впервые поделился несколькими кадрами с котенком в своих социальных сетях, они стали вирусными и набрали десятки тысяч просмотров. Пользователи поспешили прокомментировать явное сходство Боя с мстителем в маске, и Индраини теперь регулярно включает мелодию на тему Зорро, показывая видео с котом.

"Я думаю, что он выглядит точно так же, как Зорро, и ему нравится регулярно слушать музыку Зорро. Люди, которые видят его впервые, обычно говорят, что он уникален, симпатичен и похож на Зорро. Они даже называют его кошачьим вором! Реакции моих подписчиков в основном милые, они хотят обнять его, а некоторые даже хотят его заполучить!" – признался хозяин Боя.

Нур и Бой теперь имеют почти 300 тысяч подписчиков на TikTok, набрав в общей сложности около 8 миллионов лайков.

Для тех, кто не знает, кто такой Зорро, напоминаем, что это герой романа Джонстона Маккалли "Знак Зорро" (первоначальное название книги "Проклятие Капистрано"). Речь идет о мужчине по имени Дон Диего де ла Вега, молодом дворянин, жившем в испанской колонии Калифорния в начале 1800-х годов. После того, как его отец был убит испанским солдатом, Диего клянется защищать людей от угнетения, изображая из себя наивного конюха губернатора дона Карлоса, а в моменты опасности превращающийся в мстителя в черном плаще и шляпе, с маской на глазах. В кино лучше всех этот образ воплотил Антонио Бандерас.

[ + – ] Роль Зорро в свое время исполнил Антонио Бандерас

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