Котенок в маске Зорро стал новой сенсацией в TikTok (фото, видео)
Настоящая кличка котенка – Бой, однако для пользователей соцсетей он – Зорро.
Девятимесячный персидский котенок по кличке Бой, который принадлежит 50-летнему Индраини Вахьюдину Нуру из Банджармасина (Индонезия), – один из нескольких питомцев в доме мужчины, но единственный, кто прославился в Сети и стал настоящей сенсацией в TikTok. А все – из-за необычного окраса Боя. Его морда выглядит точно так же, как культовая маска героя Зорро, созданная американским писателем Джонстоном Маккалли в 1919 году.
"Котенка зовут Бой, но многие называют его Зорро. У меня много кошек, но только у этого на морде маска. Он мой любимый кот! Он очень избалованный кот, он всегда хочет, чтобы его гладили, тискали и брали на руки. Он любит много играть, но ненавидит купаться каждую неделю", – рассказывает журналистам Индраини.
После того, как Индраини впервые поделился несколькими кадрами с котенком в своих социальных сетях, они стали вирусными и набрали десятки тысяч просмотров. Пользователи поспешили прокомментировать явное сходство Боя с мстителем в маске, и Индраини теперь регулярно включает мелодию на тему Зорро, показывая видео с котом.
"Я думаю, что он выглядит точно так же, как Зорро, и ему нравится регулярно слушать музыку Зорро. Люди, которые видят его впервые, обычно говорят, что он уникален, симпатичен и похож на Зорро. Они даже называют его кошачьим вором! Реакции моих подписчиков в основном милые, они хотят обнять его, а некоторые даже хотят его заполучить!" – признался хозяин Боя.
@iwhy_ Balas @gakbisaromantis pencahayaan seperti ini cat di kepala dan telinganya yg mulai luntur #kittycat ♬ Anthem for Lazy Cats - Matias La Cour
Нур и Бой теперь имеют почти 300 тысяч подписчиков на TikTok, набрав в общей сложности около 8 миллионов лайков.
@iwhy_ hilang gantengnya saat dipotong kuku #kittycat #potongkukukucing ♬ Dinda jangan marah marah yeni inka - 𝙒𝙎𝘽𝙈𝙐𝙎𝙄𝘾𝘿𝘼𝙉𝙂𝘿𝙐𝙏
@iwhy_ Balas @salsaa657 #kkndesapenari #kkndidesapenari #kittycat #GoyangGemasMochiBaby ♬ Dhat - From KKN Di Desa Penari - Kinanti & Madukina
Для тех, кто не знает, кто такой Зорро, напоминаем, что это герой романа Джонстона Маккалли "Знак Зорро" (первоначальное название книги "Проклятие Капистрано"). Речь идет о мужчине по имени Дон Диего де ла Вега, молодом дворянин, жившем в испанской колонии Калифорния в начале 1800-х годов. После того, как его отец был убит испанским солдатом, Диего клянется защищать людей от угнетения, изображая из себя наивного конюха губернатора дона Карлоса, а в моменты опасности превращающийся в мстителя в черном плаще и шляпе, с маской на глазах. В кино лучше всех этот образ воплотил Антонио Бандерас.
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