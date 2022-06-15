Кошеня в масці Зорро стало новою сенсацією в TikTok (фото, відео)

Справжнє прізвисько кошеня — Бой, проте для користувачів соцмереж він — Зорро.

Дев'ятимісячне перське кошеня на прізвисько Бой, яке належить 50-річному Індраїні Вахьюдіну Нуру з Банджармасіна (Індонезія), — одне з кількох улюбленців у будинку чоловіка, але єдине, хто прославився в мережі й став справжньою сенсацією в TikTok. А все — через незвичайне забарвлення Боя. Його морда виглядає так само як культова маска героя Зорро, створена американським письменником Джонстоном Маккаллі в 1919 році.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Стиль життя" в Facebook Підписатись

"Кошеня звуть Бой, але багато хто називає його Зорро. В мене багато кішок, але тільки в цього на морді маска. Він мій улюблений кіт! Він дуже розпещений кіт, він завжди хоче, щоб його гладили, тіскали й брали на руки. Він любить багато грати, але ненавидить купатися щотижня", — розповідає журналістам Індраїні.

[ + – ] Бой та його господар Індраїні Вахьюдін Нур Фото: Скриншот

Після того, як Індраїні вперше поділився кількома кадрами з кошеням у своїх соціальних мережах, вони стали вірусними та набрали десятки тисяч переглядів. Користувачі поспішили прокоментувати явну схожість Боя з месником у масці, і Індраїні тепер регулярно включає мелодію на тему Зорро, показуючи відео з котом.

"Я думаю, що він виглядає так само як Зорро, і йому подобається регулярно слухати музику Зорро. Люди, які бачать його вперше, зазвичай кажуть, що він унікальний, симпатичний і схожий на Зорро. Вони навіть називають його котячим злодієм! Реакції моїх підписників здебільшого милі, вони хочуть обійняти його, а деякі навіть хочуть його роздобути!" — зізнався господар Боя.

Нур та Бой тепер мають майже 300 тисяч підписників на TikTok, набравши загалом близько 8 мільйонів лайків.

Для тих, хто не знає, хто такий Зорро, нагадуємо, що це герой роману Джонстона Маккаллі "Знак Зорро" (перша назва книги "Прокляття Капістрано"). Йдеться про чоловіка, на ім'я Дон Дієго де ла Вега, молодого дворянина, який жив в іспанській колонії Каліфорнія на початку 1800-х років. Після того, як його батька убив іспанський солдат, Дієго клянеться захищати людей від пригнічення, зображаючи з себе наївного конюха губернатора дона Карлоса, а в моменти небезпеки перетворюється на месника в чорному плащі та капелюсі, з маскою на очах. У кіно найкраще цей образ втілив Антоніо Бандерас.

[ + – ] Роль Зорро свого часу виконав Антоніо Бандерас

Раніше ми писали про кота британської породи, який прославився в мережі завдяки тому, що катається зі своїм господарем на байку і навіть має персональний захисний шолом.