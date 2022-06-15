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Казацкое блюдо. Рецепт кулеша с грибами и белым вином

Виктория Сытняк
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Фото: Клопотенко | Кулиш на новый лад

Известное украинское блюдо нашло новое прочтение в 2022 году.

Одним из самых известных украинских блюд является кулеш. Украинский ресторатор и шеф-повар Евгений Клопотенко предлагает попробовать приготовить настоящее казацкое блюдо на новый лад, добавив к пшену, кроме традиционных ингредиентов, еще грибы и белое вино.

"Кулиш — это блюдо украинских казаков. Но если представить, что украинский казак провел лето в Италии и полюбил ризотто… Выйдет этот модернизированный рецепт кулеша, с грибами и белым вином", — отмечает Евгений Клопотенко.

Ингредиенты:

  • 250 г пшена
  • 1 средняя морковь
  • 1 лук
  • 200 г шампиньонов
  • 20 г сливочного масла 82,5%
  • 50 мл сухого вина
  • 100 мл сливок любой жирности
  • соль и перец по вкусу
  • 3 веточки укропа для подачи
  • 100-150 мл овощного бульона

Для овощного бульона:

  • 1 средняя морковь
  • 1 репчатый лук
  • 100 г корня сельдерея
  • 1 лавровый лист
  • 2 горошины душистого перца
  • 3 горошины черного перца
  • соль по вкусу
  • 2 л воды
Необычный рецепт кулеша от Евгения Клопотенко

Для начала варим овощной бульон. Чистим морковь и 100 г корня сельдерея, режем их большими кусками. После этого чистим лук и делаем надрезы крест-накрест.

Овощи складываем в кастрюлю и заливаем их 2 л воды, добавляем в смесь 2 горошины душистого перца и 2 горошины черного, плюс лавровый лист. Варим это все 60 минут на маленьком огне. Солим по вкусу. После того, как время приготовления завершилось, забираем из бульона овощи и по желанию процеживаем его.

Морковь и лук очищаем и нарезаем маленьким кубиком. Грибы шампиньоны (200 г) моем и нарезаем мелким кубиком.

После этого сковороду разогреваем с 20 г сливочного масла, перекладываем на нее нарезанные овощи и обжариваем до мягкости лука.

Добавляем в овощи 50 мл сухого вина и ждем, пока оно выпарится.

Пшено (250 г) промываем в горячей воде и пересыпаем в овощи. Иногда подливаем овощной бульон. Всего использовав 100-150 мл. Тушим примерно 15 минут на маленьком огне до состояния аль денте.

Солим и перчим по вкусу. Подавать следует, украсив блюдо зеленью.

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