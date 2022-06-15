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Козацька страва. Рецепт кулешу з грибами та білим вином

Вікторія Ситняк
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Фото: Клопотенко | Куліш на новий лад

Відома українська страва знайшла нове прочитання у 2022.

Однією з найвідоміших українських страв є куліш. Український ресторатор та шеф-кухар Євген Клопотенко пропонує спробувати приготувати справжню козацьку страву на новий лад, додавши до пшона, окрім традиційних інгредієнтів, ще й гриби та біле вино.

"Куліш — це страва українських козаків. Але якщо уявити, що український козак провів літо в Італії та полюбив різото… То вийде цей модернізований рецепт кулешу, з грибами та білим вином", — зазначає Євген Клопотенко.

Інгредієнти:

  • 250 г пшона
  • 1 середня морква
  • 1 цибуля
  • 200 г шампіньйонів
  • 20 г вершкового масла 82,5%
  • 50 мл сухого вина
  • 100 мл вершків будь-якої жирності
  • сіль і перець за смаком
  • 3 гілочки укропу для подачі
  • 100-150 мл овочевого бульйону

Для овочевого бульйону:

  • 1 середня морква
  • 1 ріпчаста цибулина
  • 100 г кореню селери
  • 1 лавровий лист
  • 2 горошини духмяного перцю
  • 3 горошини чорного перцю
  • сіль за смаком
  • 2 л води
Незвичайний рецепт кулешу від Євгена Клопотенка

Для початку варимо овочевий бульйон. Чистимо моркву та 100 г кореня селери, ріжемо їх великими шматками. Після цього чистимо цибулю та робимо надрізи навхрест.

Овочі складаємо у каструлю та заливаємо їх 2 л води, додаємо до суміші 2 горошини запашного перцю та 2 горошини чорного, плюс лавровий лист. Варимо це все 60 хв на маленькому вогні. Солимо за смаком. Після того, як час приготування завершився, забираємо з бульйону овочі та за бажання проціджуємо його.

Моркву та цибулю очищаємо та нарізаємо дрібним кубиком. Гриби печериці (200 г) миємо та нарізаємо дрібним кубиком.

Після цього пательню розігріваємо з 20 г вершкового масла, перекладаємо на неї нарізані овочі і обсмажуємо до м'якості цибулі.

Додаємо в овочі 50 мл сухого вина та чекаємо, поки воно випарується.

Пшоно (250 г) промиваємо у гарячій воді та пересипаємо його в овочі. Час від часу підливаємо овочевий бульйон. Усього використавши 100-150 мл. Тушкуємо приблизно 15 хвилин на маленькому вогні до стану аль денте.

Солимо і перчимо до смаку. Подавати варто, прикрасивши страву зеленню.

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