Козацька страва. Рецепт кулешу з грибами та білим вином
Відома українська страва знайшла нове прочитання у 2022.
Однією з найвідоміших українських страв є куліш. Український ресторатор та шеф-кухар Євген Клопотенко пропонує спробувати приготувати справжню козацьку страву на новий лад, додавши до пшона, окрім традиційних інгредієнтів, ще й гриби та біле вино.
"Куліш — це страва українських козаків. Але якщо уявити, що український козак провів літо в Італії та полюбив різото… То вийде цей модернізований рецепт кулешу, з грибами та білим вином", — зазначає Євген Клопотенко.
Інгредієнти:
- 250 г пшона
- 1 середня морква
- 1 цибуля
- 200 г шампіньйонів
- 20 г вершкового масла 82,5%
- 50 мл сухого вина
- 100 мл вершків будь-якої жирності
- сіль і перець за смаком
- 3 гілочки укропу для подачі
- 100-150 мл овочевого бульйону
Для овочевого бульйону:
- 1 середня морква
- 1 ріпчаста цибулина
- 100 г кореню селери
- 1 лавровий лист
- 2 горошини духмяного перцю
- 3 горошини чорного перцю
- сіль за смаком
- 2 л води
Для початку варимо овочевий бульйон. Чистимо моркву та 100 г кореня селери, ріжемо їх великими шматками. Після цього чистимо цибулю та робимо надрізи навхрест.
Овочі складаємо у каструлю та заливаємо їх 2 л води, додаємо до суміші 2 горошини запашного перцю та 2 горошини чорного, плюс лавровий лист. Варимо це все 60 хв на маленькому вогні. Солимо за смаком. Після того, як час приготування завершився, забираємо з бульйону овочі та за бажання проціджуємо його.
Моркву та цибулю очищаємо та нарізаємо дрібним кубиком. Гриби печериці (200 г) миємо та нарізаємо дрібним кубиком.
Після цього пательню розігріваємо з 20 г вершкового масла, перекладаємо на неї нарізані овочі і обсмажуємо до м'якості цибулі.
Додаємо в овочі 50 мл сухого вина та чекаємо, поки воно випарується.
Пшоно (250 г) промиваємо у гарячій воді та пересипаємо його в овочі. Час від часу підливаємо овочевий бульйон. Усього використавши 100-150 мл. Тушкуємо приблизно 15 хвилин на маленькому вогні до стану аль денте.
Солимо і перчимо до смаку. Подавати варто, прикрасивши страву зеленню.
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