Козацька страва. Рецепт кулешу з грибами та білим вином

Відома українська страва знайшла нове прочитання у 2022.

Однією з найвідоміших українських страв є куліш. Український ресторатор та шеф-кухар Євген Клопотенко пропонує спробувати приготувати справжню козацьку страву на новий лад, додавши до пшона, окрім традиційних інгредієнтів, ще й гриби та біле вино.

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"Куліш — це страва українських козаків. Але якщо уявити, що український козак провів літо в Італії та полюбив різото… То вийде цей модернізований рецепт кулешу, з грибами та білим вином", — зазначає Євген Клопотенко.

Інгредієнти:

250 г пшона

1 середня морква

1 цибуля

200 г шампіньйонів

20 г вершкового масла 82,5%

50 мл сухого вина

100 мл вершків будь-якої жирності

сіль і перець за смаком

3 гілочки укропу для подачі

100-150 мл овочевого бульйону

Для овочевого бульйону:

1 середня морква

1 ріпчаста цибулина

100 г кореню селери

1 лавровий лист

2 горошини духмяного перцю

3 горошини чорного перцю

сіль за смаком

2 л води

[ + – ] Незвичайний рецепт кулешу від Євгена Клопотенка

Для початку варимо овочевий бульйон. Чистимо моркву та 100 г кореня селери, ріжемо їх великими шматками. Після цього чистимо цибулю та робимо надрізи навхрест.

Овочі складаємо у каструлю та заливаємо їх 2 л води, додаємо до суміші 2 горошини запашного перцю та 2 горошини чорного, плюс лавровий лист. Варимо це все 60 хв на маленькому вогні. Солимо за смаком. Після того, як час приготування завершився, забираємо з бульйону овочі та за бажання проціджуємо його.

Моркву та цибулю очищаємо та нарізаємо дрібним кубиком. Гриби печериці (200 г) миємо та нарізаємо дрібним кубиком.

Після цього пательню розігріваємо з 20 г вершкового масла, перекладаємо на неї нарізані овочі і обсмажуємо до м'якості цибулі.

Додаємо в овочі 50 мл сухого вина та чекаємо, поки воно випарується.

Пшоно (250 г) промиваємо у гарячій воді та пересипаємо його в овочі. Час від часу підливаємо овочевий бульйон. Усього використавши 100-150 мл. Тушкуємо приблизно 15 хвилин на маленькому вогні до стану аль денте.

Солимо і перчимо до смаку. Подавати варто, прикрасивши страву зеленню.

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