21 июня - самый мощный день в году. Чего ожидать в летнее солнцестояние

День стоит посвятить духовным практикам, которые помогут приблизить исполнение любого желания.

21 июня в 12:14 по Киеву Солнце войдет в знак зодиака Рак и наступит летнее солнцестояние — кардинальная точка года и самый длинный день в году. Астрологи называют этот период мистическим, так как после наступления летнего и зимнего солнцестояния или весеннего и осеннего равноденствия, всегда ожидаются серьезные перемены.

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По словам астролога Марины Скади, 21 июня произойдет соединение Луны с Юпитером, что говорит о довольно оптимистичном прогнозе до осени 2022 года, когда нас ждет еще одна подобная дата — 23 сентября день осеннего солнцестояния.

Также в этот период будет гармоничный и очень вдохновляющий аспект Венеры и ретро Плутона. Он покажет правильные преобразования, конструктивные решения, особенно в экономической сфере на уровне государства. Произойдут полезные трансформации в бизнесе, структурах власти.

Летнее солнцестояние 2022 года заставит многих сделать важный выбор, связанный с домом, семьей, местом жительством, ведь Рак отвечает за эмоционально-чувственные родственные связи. Так как Солнце по этому знаку будет перемещаться до 23 июля, сознание людей в этот период будет направлено на решение подобных вопросов.

Также астролог напоминает, что в период с 15 апреля 2022 года по 9 января 2023 года по знаку зодиаку Рак перемещается Черная Луна. Ее энергия усиливает конфликты с родными и мешает легко адаптироваться к новым условиям, если речь идет о переезде.

[ + – ] В день летнего солнцестояние особенно повезет огненным знакам зодиака - Львам, Стрельцам и Овнам. Фото: Getty Images

Летнее солнцестояние в этом году произойдет на фоне транзита Восходящего Узла по Тельцу, где также находятся Венера и Уран. Вселенная поможет тем, кто не боится трудностей, готов проявить свой потенциал и честно зарабатывать. Будьте решительнее и не полагайтесь исключительно на помощь из вне. Чем более ответственными вы будете, тем больше ресурсов вам дадут.

Астрологи отмечают, что пока Марс движется по Овну до 5 июля 2022 года, любые инициативы получат позитивный результат. Кроме того энергия Венеры и Меркурия в этот период поможет принять верные решения и разобраться с вопросами, которые вас волнуют.

В день летнего солнцестояния, благодаря очень мощным энергиям, эффективно проводить всевозможные духовные практики и ритуалы. Это подходящее время для восстановления разрушенных родовых связей, а также возможность наладить отношения с родителями и детьми.

Приметы и традиции в день летнего солнцестояния:

Наши предки верили, что в день летнего солнцестояния вода обладает целебными свойствами, поэтому девушки умывались первой утренней росой.

В этот мистический период принято было разжигать костры, так как считалось, что огонь очищает и избавляет от проблем. В костер бросали то, от чего нужно было избавиться.

Также в день летнего солнцестояния собирали лекарственные травы, делали из них букеты и оставляли на видном месте в доме. Таким образом предки защищали жилище от бед и болезней.

Одна из наиболее практичных традиций, которая дошла до наших дней — в ночь накануне летнего солнцестояние нужно не спать и на рассвете загадать желание. Считается, что оно обязательно сбудется.

Особенно удачными 21 июня будут люди, рожденные под огненными знаками зодиака — Львы, Овны и Стрельцы.

Чтобы настроиться на энергетику этого дня, наденьте одежду солнечных оттенков — желтую, оранжевую, красную, розовую. Особое внимание уделите украшениям. Солнечным металлом считается золото. Также Солнце символизируют драгоценные камни — гранат, рубин и янтарь.

Перед тем, как надеть золотые украшения с драгоценными камнями, их нужно зарядить. Для этого в ночь на 22 июля — на это время придется пик солнцестояния, положите украшения туда, куда на них будут падать солнечные лучи во время восхода Солнца.

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