21 червня – найпотужніший день у році. Чого очікувати у літнє сонцестояння

День варто присвятити духовним практикам, які допоможуть наблизити до виконання будь-якого бажання.

21 червня о 12:14 за Києвом Сонце увійде на знак зодіаку Рак і настане літнє сонцестояння — кардинальна точка року та найдовший день у році. Астрологи називають цей період містичним, оскільки після настання літнього та зимового сонцестояння або весняного та осіннього рівнодення, завжди очікуються серйозні зміни.

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За словами астрологині Марини Скаді, 21 червня відбудеться з'єднання Місяця з Юпітером, що говорить про досить оптимістичний прогноз до осені 2022 року, коли на нас чекає ще одна подібна дата — 23 вересня день осіннього сонцестояння.

Також у цей період буде гармонійний аспект і дуже надхнений аспект Венери та ретро Плутона. Він покаже правильні перетворення, конструктивні рішення, особливо в економічній сфері лише на рівні держави. Відбудуться корисні трансформації у бізнесі, структурах влади.

Літнє сонцестояння 2022 року змусить багатьох зробити важливий вибір, пов'язаний з будинком, сім'єю, місцем проживання, адже Рак відповідає за емоційно-чуттєві родинні зв'язки. Оскільки Сонце за цим знаком переміщатиметься до 23 липня, свідомість людей у цей період буде спрямована на вирішення подібних питань.

Також астрологиня нагадує, що в період із 15 квітня 2022 року по 9 січня 2023 року за знаком зодіаку Рак переміщається Чорний Місяць. Його енергія посилює конфлікти з рідними та заважає легко адаптуватися до нових умов, якщо йдеться про переїзд.

[ + – ] У день літнього сонцестояння особливо пощастить вогненним знакам зодіаку – Левам, Стрільцям та Овнам Фото: Getty Images

Літнє сонцестояння цього року відбудеться на тлі транзиту Висхідного Вузла по Тільцю, де також знаходяться Венера й Уран. Всесвіт допоможе тим, хто не боїться труднощів, готовий виявити свій потенціал і чесно заробляти. Будьте рішучішими і не покладайтеся виключно на допомогу поза межами. Чим відповідальнішими ви будете, тим більше ресурсів вам дадуть.

Астрологи зазначають, що поки Марс рухається по Овну до 5 липня 2022 року, будь-які ініціативи отримають позитивний результат. Крім того, енергія Венери і Меркурія в цей період допоможе ухвалити правильні рішення і розібратися з питаннями, які вас хвилюють.

У день літнього сонцестояння завдяки дуже потужним енергіям ефективно проводити всілякі духовні практики та ритуали. Це слушний час для відновлення зруйнованих родових зв'язків, а також можливість налагодити стосунки з батьками та дітьми.

Прикмети та традиції у день літнього сонцестояння:

Наші пращури вірили, що в день літнього сонцестояння вода має цілющі властивості, тому дівчата вмивалися першою ранковою росою.

У цей містичний період заведено було розпалювати багаття, тому що вважалося, що вогонь очищає і позбавляє від проблем. У багаття кидали те, чого треба було позбутися.

Також у день літнього сонцестояння збирали лікарські трави, робили з них букети та залишали на видному місці у будинку. Так предки захищали житло від бід і хвороб.

Одна з найпрактичніших традицій, яка дійшла до наших днів — у ніч напередодні літнього сонцестояння треба не спати і на світанку загадати бажання. Вважається, що воно обов'язково здійсниться.

Особливо успішними 21 червня будуть люди, народжені під вогненними знаками зодіаку — Леви, Овни та Стрільці.

Щоб налаштуватись на енергетику цього дня, одягніть одяг сонячних відтінків — жовтий, помаранчевий, червоний, рожевий. Особливу увагу приділіть прикрасам. Сонячним металом вважається золото. Також Сонце символізують дорогоцінне каміння — гранат, рубін і бурштин.

Перед тим, як одягнути золоті прикраси з дорогоцінним камінням, їх потрібно зарядити. Для цього в ніч на 22 липня — на цей час доведеться пік сонцестояння, покладіть прикраси туди, куди на них падатиме сонячне проміння під час сходу Сонця.

Фокус раніше розповідав, який прогноз зробили астрологи для України у літній період.