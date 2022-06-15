21 червня – найпотужніший день у році. Чого очікувати у літнє сонцестояння
День варто присвятити духовним практикам, які допоможуть наблизити до виконання будь-якого бажання.
21 червня о 12:14 за Києвом Сонце увійде на знак зодіаку Рак і настане літнє сонцестояння — кардинальна точка року та найдовший день у році. Астрологи називають цей період містичним, оскільки після настання літнього та зимового сонцестояння або весняного та осіннього рівнодення, завжди очікуються серйозні зміни.
За словами астрологині Марини Скаді, 21 червня відбудеться з'єднання Місяця з Юпітером, що говорить про досить оптимістичний прогноз до осені 2022 року, коли на нас чекає ще одна подібна дата — 23 вересня день осіннього сонцестояння.
Також у цей період буде гармонійний аспект і дуже надхнений аспект Венери та ретро Плутона. Він покаже правильні перетворення, конструктивні рішення, особливо в економічній сфері лише на рівні держави. Відбудуться корисні трансформації у бізнесі, структурах влади.
Літнє сонцестояння 2022 року змусить багатьох зробити важливий вибір, пов'язаний з будинком, сім'єю, місцем проживання, адже Рак відповідає за емоційно-чуттєві родинні зв'язки. Оскільки Сонце за цим знаком переміщатиметься до 23 липня, свідомість людей у цей період буде спрямована на вирішення подібних питань.
Також астрологиня нагадує, що в період із 15 квітня 2022 року по 9 січня 2023 року за знаком зодіаку Рак переміщається Чорний Місяць. Його енергія посилює конфлікти з рідними та заважає легко адаптуватися до нових умов, якщо йдеться про переїзд.
Літнє сонцестояння цього року відбудеться на тлі транзиту Висхідного Вузла по Тільцю, де також знаходяться Венера й Уран. Всесвіт допоможе тим, хто не боїться труднощів, готовий виявити свій потенціал і чесно заробляти. Будьте рішучішими і не покладайтеся виключно на допомогу поза межами. Чим відповідальнішими ви будете, тим більше ресурсів вам дадуть.
Астрологи зазначають, що поки Марс рухається по Овну до 5 липня 2022 року, будь-які ініціативи отримають позитивний результат. Крім того, енергія Венери і Меркурія в цей період допоможе ухвалити правильні рішення і розібратися з питаннями, які вас хвилюють.
У день літнього сонцестояння завдяки дуже потужним енергіям ефективно проводити всілякі духовні практики та ритуали. Це слушний час для відновлення зруйнованих родових зв'язків, а також можливість налагодити стосунки з батьками та дітьми.
Прикмети та традиції у день літнього сонцестояння:
Наші пращури вірили, що в день літнього сонцестояння вода має цілющі властивості, тому дівчата вмивалися першою ранковою росою.
У цей містичний період заведено було розпалювати багаття, тому що вважалося, що вогонь очищає і позбавляє від проблем. У багаття кидали те, чого треба було позбутися.
Також у день літнього сонцестояння збирали лікарські трави, робили з них букети та залишали на видному місці у будинку. Так предки захищали житло від бід і хвороб.
Одна з найпрактичніших традицій, яка дійшла до наших днів — у ніч напередодні літнього сонцестояння треба не спати і на світанку загадати бажання. Вважається, що воно обов'язково здійсниться.
Особливо успішними 21 червня будуть люди, народжені під вогненними знаками зодіаку — Леви, Овни та Стрільці.
Щоб налаштуватись на енергетику цього дня, одягніть одяг сонячних відтінків — жовтий, помаранчевий, червоний, рожевий. Особливу увагу приділіть прикрасам. Сонячним металом вважається золото. Також Сонце символізують дорогоцінне каміння — гранат, рубін і бурштин.
Перед тим, як одягнути золоті прикраси з дорогоцінним камінням, їх потрібно зарядити. Для цього в ніч на 22 липня — на цей час доведеться пік сонцестояння, покладіть прикраси туди, куди на них падатиме сонячне проміння під час сходу Сонця.
Фокус раніше розповідав, який прогноз зробили астрологи для України у літній період.