Найнебезпечніший період. Астрологічний прогноз для України на літо 2022

Влітку на українців чекають кілька переломних етапів, проте найголовніше буде у жовтні.

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Настало літо, душа хоче тепла та свята, проте події навколо змушують залишатися настороженими та пригнічують настрій. Що ж чекає на українців протягом літа, розповідає астрологиня Ольга Медвецька.

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За словами експерта, астрологія дозволяє лише побачити напрямок та тенденції подій, проте не показує всіх деталей.

Основними етапами літа для українців стануть:

з‘єднання Марса (планета війни, сили та агресії) з Юпітером (планета розширення), дало ескалацію на полі бою, про що ми писали раніше. Проте наразі ці 2 планети віддаляються одна від одної, завдяки чому напруга буде потроху знижуватися.

То ж початок літа стане для українців більш спокійним, ніж закінчення весни 2022.

"Увага! Це не означає, що на нас не наступатимуть. Будуть і далі намагатися атакувати, і можливо, десь матимуть успіх. Але загальна тенденція — буде ставати менш запекло на полі бою або звужуватиметься лінія фронту", — зазначає Ольга Медвецька.

Далі, за словами, астрологині, буде період без гостросюжетних новин. У цей період треба набратися сил та енергії для наступних етапів.

Другим важливим періодом є 29.06-2.07 (і приблизно +/- тиждень до та після) — у цей період очікується різка і жорстка ескалація, адже на небі буде квадрат між Марсом та Плутоном (планетою руйнування, кризи і трансформації). І, як зазначає експерт, почалася повномасштабна війна саме під час з‘єднання цих двох планет. Тому ми вже можемо передбачити, наскільки складним буде цей період. Хоча передбачається, що квадрат не дасть настільки сильного впливу, як це сталося наприкінці лютого 2022.

А вже із 7.07 Марс переходить в знак Тільця, а це знак України, за словами Ольги Медвецької.

"Самі розумієте — Україна почне набирати сили. Це може бути значна поставка зброї (які ж наші союзники моторні! Ще ж і рік не пройшов, а вже зброї надають!), так і інші важливі дії для підтримки України", — розповідає астролог.

18-21.07 можливі зриви домовленостей, договорів, великий руйнівний обман.

29.07-13.08 — найнебезпечніший період літа. А, можливо, і не лише літа. Руйнування старого світу. Час зміни того, що вже себе віджило. Це буде щось дуже потужне і, швидше за все, малоочікуване, непередбачуване.

Кінець літа — початок осені — більш-менш буде "тихо".

Проте основне попереду — це жовтень. І цю тему астрологиня обіцяє висвітлити окремо.

"Тримаємося і не спиняємося! Україна буде Україна💪💛💙", — насамкінець додала Ольга.

Нагадаємо, чого чекати Україні в першій частині червня 2022.