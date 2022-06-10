Самый опасный период. Астрологический прогноз для Украины на лето 2022

Летом украинцев ждут несколько переломных этапов, однако самое главное будет в октябре.

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Настало лето, душа хочет тепла и праздника, однако события вокруг заставляют оставаться настороженными и угнетают настроение. Что ждет украинцев в течение лета, рассказывает астролог Ольга Медвецкая.

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По словам эксперта, астрология позволяет только увидеть направление и тенденции событий, но не показывает всех деталей.

Основными этапами лета для украинцев станут:

соединение Марса (планета войны, силы и агрессии) с Юпитером (планета расширения), дало эскалацию на поле боя, о чем мы писали ранее. Однако эти 2 планеты удаляются друг от друга, благодаря чему напряжение будет понемногу снижаться.

Так что начало лета станет для украинцев более спокойным, чем окончание весны 2022.

"Внимание! Это не значит, что на нас не будут наступать. Будут и дальше пытаться атаковать, и возможно, где-нибудь будут иметь успех. Но общая тенденция — будет становиться менее ожесточенной на поле боя или будет сужаться линия фронта", — отмечает Ольга Медвецкая.

Далее, по словам, астролога, будет период без остросюжетных новостей. В это время необходимо набраться сил и энергии для следующих этапов.

Вторым важным периодом является 29.06-2.07 (и примерно +/- неделя до и после) – в этот период ожидается резкая и жесткая эскалация, ведь на небе будет квадрат между Марсом и Плутоном (планетой разрушения, кризиса и трансформации). И, как отмечает эксперт, началась полномасштабная война именно при соединении этих двух планет. Поэтому мы можем предположить, насколько сложным будет данный период. Хотя предполагается, что квадрат не даст столь сильного влияния, как это произошло в конце февраля 2022.

А уже с 7 июля Марс переходит в знак Тельца, а это знак Украины, по словам Ольги Медвецкой.

"Сами понимаете — Украина начнет набирать силу. Это может быть значительная поставка оружия (какие же наши союзники проворные! Еще и год не прошел, а уже оружие оказывают!), так и другие важные действия для поддержки Украины", — рассказывает астролог.

18-21.07 возможны срывы договоренностей, договоров, большой разрушительный обман.

29.07-13.08 – самый опасный период лета. А может, и не только лета. Разрушение старого мира. Время смены того, что уже себя отжило. Это будет что-то очень мощное и, скорее всего, малоожиданное, непредсказуемое.

Конец лета – начало осени – более-менее будет "тихо".

Однако основное впереди – это октябрь. И эту тему астролог обещает осветить отдельно.

"Держимся и не останавливаемся! Украина будет Украина💪💛💙", — заключила Ольга.

Напомним, чего ждать Украине в первой части июня 2022.