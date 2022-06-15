Знаменитый теннисист Рафаэль Надаль и его супруга ждут первенца

Мария Перелло и бывшая первая ракетка мира поженились в 2019 года на шикарной церемонии в средневековом форте

Рафаэль Надаль, знаменитый теннисист и его супруга, 33-летняя Мария Перелло, ждут первенца. Об этом пишет Daily Mail.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Пока официального заявления от пары не поступало, но Мария стала носить более свободную одежду, избегать публичных сборищ и появляться на публике в маске.

Сейчас пара отдыхает на яхте у берегов Майорки с друзьями. 78-футовую Sunroof Power стоимостью 4,2 миллиона фунтов стерлингов Рафаэль построил по индивидуальному заказу два года назад.

[ + – ] Рафаэль Надаль с женой и друзьями на яхте Фото: Instagram rafaelnadal

В 2018 году Надаль говорил, что очень хочет создать семью и завести детей.

Надаля и Марию Перелло познакомила сестра теннисиста, потому что тот из-за постоянной занятости не успевал выбираться на свидания.

Он учился с Марией-Франческой в школе, но тогда об отношениях речь не шла. Пара встречалась с 2005 года.

Поженились они в 2019 году на шикарной закрытой церемонии в старинном испанском форте La Fortaleza на острове Майорка. Форт, построенный в 1628 году, принадлежит британскому лорду Луптону, который купил его за 30 миллионов фунтов стерлингов в 2011 году. Здесь снимали фильм "Ночной портье" с Томом Хиддлстоном, а ранее для свадебной церемонии форт выбрал футболист Гарет Бэйл и его невеста Эмма Рис-Джонс.

Церемония прошла в стиле Джеймса Бонда и в обстановке строжайшей секретности. И немудрено, ведь среди гостей на торжество был приглашен король Испании, который прилетел в форт на вертолете.

Свадебное платье из кружев для невесты создал дизайнерский дом Rosa Clara.

Ради любимого Мария бросила свою работу и сейчас занимает высокий пост в благотворительном фонде Надаля, который он основал более 10 лет назад.