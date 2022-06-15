Знаменитий тенісист Рафаель Надаль та його дружина чекають на первістка

Марія Перельо та колишня перша ракетка світу одружилися у 2019 році на шикарній церемонії в середньовічному форті.

Рафаель Надаль, знаменитий тенісист та його дружина, 33-річна Марія Перельо, чекають на первістка. Про це пише Daily Mail.

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Поки офіційної заяви від пари не надходило, але Марія стала носити вільніший одяг, уникати публічних збіговиськ і з'являтися на публіці в масці.

Наразі пара відпочиває на яхті біля берегів Майорки з друзями. 78-футову Sunroof Power вартістю 4,2 мільйона фунтів стерлінгів Рафаель побудував на індивідуальне замовлення два роки тому.

[ + – ] Рафаель Надаль з дружиною та друзями на яхті Фото: Instagram rafaelnadal

У 2018 році Надаль говорив, що дуже хоче створити сім'ю та завести дітей.

Надаля та Марію Перельо познайомила сестра тенісиста, бо той через постійну зайнятість не встигав вибиратися на побачення.

Він навчався з Марією-Франческою у школі, але тоді про стосунки не йшлося. Пара зустрічалася з 2005 року.

Одружилися вони у 2019 році на шикарній закритій церемонії у старовинному іспанському форті La Fortaleza на острові Майорка. Форт, збудований у 1628 році, належить британському лорду Луптону, який купив його за 30 мільйонів фунтів стерлінгів у 2011 році. Тут знімали фільм "Нічний портьє" з Томом Гіддлстоном, а раніше для весільної церемонії форт обрав футболіст Гарет Бейл та його наречена Емма Ріс-Джонс.

Церемонія пройшла в стилі Джеймса Бонда та в обстановці найсуворішої секретності. І не дивно, адже серед гостей на урочистість запрошено короля Іспанії, який прилетів у форт на вертольоті.

Весільну сукню з мережив для нареченої створив дизайнерський будинок Rosa Clara.

Заради коханого Марія покинула свою роботу і зараз обіймає високу посаду у благодійному фонді Надаля, який він заснував понад 10 років тому.