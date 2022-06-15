По-домашнему вкусно. Рецепт грушевого пирога с карамелью

Вкусное ароматное угощение обязательно порадует близких и соберет за столом всю семью

Пирог со сладкой начинкой — самое домашнее блюдо, предназначенное для теплых, уютных чаепитий. Ароматное угощение у многих ассоциируется с приятными воспоминаниями о том периоде, который каждый из нас проводит в кругу друзей и семьи.

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Самые популярные начинки для пирогов — яблочные и грушевые. Они отлично держат форму и придают незабываемый вкус. Поэтому предлагаем сделать пирог с грушей и карамелью, который обязательно порадует ваших близких. Для этого не требуется больших умений. Достаточно придерживаться рецепта, и можно приготовить грушевый пирог всего за несколько шагов.

Ингредиенты:

Для начинки

Груши — 600 г

Сахар — 2/3 стакана

Сливки 33-35% — 80 г

Для теста

Сливки — 85 г

Сахар — 1 стакан

Экстракт ванили — 2 ч. л.

Яйцо — 4 шт.

Мука — 1,5 стакана

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Сливочное масло — 180 г

Пошаговый рецепт:

Готовим карамель. Для этого сахар высыпаем в кастрюлю, ставим на медленный огонь, интенсивно помешивая, и топим, пока он не превратиться в жидкую карамель. Будьте осторожны, горячей массой легко обжечься. Добавляем к карамельной массе слегка подогретые сливки и перемешиваем до однородности. Груши моем, сушим, нарезаем тонкими слайсами, выкладываем на дно формы, заранее застелив ее пергаментом. Равномерно поливаем груши карамелью. Можно воспользоваться лопаткой, чтобы удобнее было распределить карамель по фруктам. Готовим тесто. Для этого кладем в отдельную миску сливочное масло, сливки, сахар и ванильный экстракт. Все взбиваем миксером до однородности, после чего вводим в массу яйца, продолжая взбивать. Когда масса станет однородной, небольшими порциями всыпаем просеянную муку с разрыхлителем и перемешиваем. Тесто должно получиться по консистенции, как густая сметана. Заливаем тестом фрукты в форме, разогреваем духовку до 180-200 С и отправляем в нее наш пирог на один час. Готовность проверяем зубочисткой. Готовый пирог оставляем остывать на решетке. После чего переворачиваем его на блюдо грушами вверх. Если в форме остался сироп, поливаем им сверху пирог.

Приятного аппетита!

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