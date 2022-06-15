По-домашнему вкусно. Рецепт грушевого пирога с карамелью
Вкусное ароматное угощение обязательно порадует близких и соберет за столом всю семью
Пирог со сладкой начинкой — самое домашнее блюдо, предназначенное для теплых, уютных чаепитий. Ароматное угощение у многих ассоциируется с приятными воспоминаниями о том периоде, который каждый из нас проводит в кругу друзей и семьи.
Самые популярные начинки для пирогов — яблочные и грушевые. Они отлично держат форму и придают незабываемый вкус. Поэтому предлагаем сделать пирог с грушей и карамелью, который обязательно порадует ваших близких. Для этого не требуется больших умений. Достаточно придерживаться рецепта, и можно приготовить грушевый пирог всего за несколько шагов.
Ингредиенты:
Для начинки
- Груши — 600 г
- Сахар — 2/3 стакана
- Сливки 33-35% — 80 г
Для теста
- Сливки — 85 г
- Сахар — 1 стакан
- Экстракт ванили — 2 ч. л.
- Яйцо — 4 шт.
- Мука — 1,5 стакана
- Разрыхлитель — 1 ч. л.
- Сливочное масло — 180 г
Пошаговый рецепт:
- Готовим карамель. Для этого сахар высыпаем в кастрюлю, ставим на медленный огонь, интенсивно помешивая, и топим, пока он не превратиться в жидкую карамель. Будьте осторожны, горячей массой легко обжечься.
- Добавляем к карамельной массе слегка подогретые сливки и перемешиваем до однородности.
- Груши моем, сушим, нарезаем тонкими слайсами, выкладываем на дно формы, заранее застелив ее пергаментом.
- Равномерно поливаем груши карамелью. Можно воспользоваться лопаткой, чтобы удобнее было распределить карамель по фруктам.
- Готовим тесто. Для этого кладем в отдельную миску сливочное масло, сливки, сахар и ванильный экстракт. Все взбиваем миксером до однородности, после чего вводим в массу яйца, продолжая взбивать.
- Когда масса станет однородной, небольшими порциями всыпаем просеянную муку с разрыхлителем и перемешиваем. Тесто должно получиться по консистенции, как густая сметана.
- Заливаем тестом фрукты в форме, разогреваем духовку до 180-200 С и отправляем в нее наш пирог на один час. Готовность проверяем зубочисткой.
- Готовый пирог оставляем остывать на решетке. После чего переворачиваем его на блюдо грушами вверх. Если в форме остался сироп, поливаем им сверху пирог.
Приятного аппетита!
Ранее Фокус рассказывал, как приготовить домашнее шоколадное мороженое за 15 минут.