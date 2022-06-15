Стиль життя
По-домашньому смачно. Рецепт грушевого пирога з карамеллю
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Смачне ароматне частування обов'язково порадує близьких і збере за столом усю сім'ю
Пиріг з солодкою начинкою — домашня страва, призначена для теплих, затишних чаювань. Ароматне частування у багатьох асоціюється з приємними спогадами про той період, який кожен із нас проводить у колі друзів та сім'ї.
Найпопулярніші начинки для пирогів — яблучні та грушеві. Вони чудово тримають форму і надають незабутнього смаку. Тому пропонуємо зробити пиріг з грушею та карамеллю, який обов'язково порадує ваших близьких. Для цього не потрібні великі вміння. Досить дотримуватись рецепту, і можна приготувати грушевий пиріг всього за кілька кроків.
Складові:
Для начинки
- Груші — 600 г
- Цукор — 2/3 склянки
- Вершки 33-35% — 80 г
Для тіста
- Вершки — 85 г
- Цукор — 1 склянка
- Екстракт ванілі — 2 ч. л.
- Яйце — 4 шт.
- Борошно — 1,5 склянки
- Розпушувач — 1 ч. л.
- Вершкове масло — 180 г
Покроковий рецепт:
- Готуємо карамель. Для цього цукор висипаємо в каструлю, ставимо на повільний вогонь, інтенсивно помішуючи, і топимо, поки він не перетвориться на рідку карамель. Будьте обережні, гарячою масою легко обпектися.
- Додаємо до карамельної маси злегка підігріті вершки та перемішуємо до однорідності.
- Груші миємо, сушимо, нарізаємо тонкими слайсами, викладаємо на дно форми, заздалегідь застеливши її пергаментом.
- Рівномірно поливаємо груші карамеллю. Можна скористатися лопаткою, щоб зручніше було розподілити карамель на фрукти.
- Готуємо тісто. Для цього кладемо в окрему миску вершкове масло, вершки, цукор та ванільний екстракт. Все збиваємо міксером до однорідності, після чого вводимо в масу яйця, продовжуючи збивати.
- Коли маса стане однорідною, невеликими порціями всипаємо борошно, що просіює, з розпушувачем і перемішуємо. Тісто має вийти за консистенцією, як густа сметана.
- Заливаємо тістом фрукти у формі, розігріваємо духовку до 180-200 С і відправляємо до неї наш пиріг на одну годину. Готовність перевіряємо зубочисткою.
- Готовий пиріг залишаємо остигати на решітці. Після чого перевертаємо його на блюдо грушами нагору. Якщо у формі залишився сироп, поливаємо зверху пиріг.
Смачного!
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