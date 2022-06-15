По-домашньому смачно. Рецепт грушевого пирога з карамеллю

Смачне ароматне частування обов'язково порадує близьких і збере за столом усю сім'ю

Пиріг з солодкою начинкою — домашня страва, призначена для теплих, затишних чаювань. Ароматне частування у багатьох асоціюється з приємними спогадами про той період, який кожен із нас проводить у колі друзів та сім'ї.

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Найпопулярніші начинки для пирогів — яблучні та грушеві. Вони чудово тримають форму і надають незабутнього смаку. Тому пропонуємо зробити пиріг з грушею та карамеллю, який обов'язково порадує ваших близьких. Для цього не потрібні великі вміння. Досить дотримуватись рецепту, і можна приготувати грушевий пиріг всього за кілька кроків.

Складові:

Для начинки

Груші — 600 г

Цукор — 2/3 склянки

Вершки 33-35% — 80 г

Для тіста

Вершки — 85 г

Цукор — 1 склянка

Екстракт ванілі — 2 ч. л.

Яйце — 4 шт.

Борошно — 1,5 склянки

Розпушувач — 1 ч. л.

Вершкове масло — 180 г

Покроковий рецепт:

Готуємо карамель. Для цього цукор висипаємо в каструлю, ставимо на повільний вогонь, інтенсивно помішуючи, і топимо, поки він не перетвориться на рідку карамель. Будьте обережні, гарячою масою легко обпектися. Додаємо до карамельної маси злегка підігріті вершки та перемішуємо до однорідності. Груші миємо, сушимо, нарізаємо тонкими слайсами, викладаємо на дно форми, заздалегідь застеливши її пергаментом. Рівномірно поливаємо груші карамеллю. Можна скористатися лопаткою, щоб зручніше було розподілити карамель на фрукти. Готуємо тісто. Для цього кладемо в окрему миску вершкове масло, вершки, цукор та ванільний екстракт. Все збиваємо міксером до однорідності, після чого вводимо в масу яйця, продовжуючи збивати. Коли маса стане однорідною, невеликими порціями всипаємо борошно, що просіює, з розпушувачем і перемішуємо. Тісто має вийти за консистенцією, як густа сметана. Заливаємо тістом фрукти у формі, розігріваємо духовку до 180-200 С і відправляємо до неї наш пиріг на одну годину. Готовність перевіряємо зубочисткою. Готовий пиріг залишаємо остигати на решітці. Після чого перевертаємо його на блюдо грушами нагору. Якщо у формі залишився сироп, поливаємо зверху пиріг.

Смачного!

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