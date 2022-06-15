Звезда сериала "Локи" Том Хиддлстон объявил о помолвке

Знаменитый британский актер сообщил, что обручился с актрисой Зави Эштон

41-летний Том Хиддлстон, который прославился ролями в фильмах про Тора и про британских королей, официально подтвердил помолвку со своей девушкой, 37-летней актрисой Зави Эштон. Об этом пишет LAtimes.

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Зави и Том впервые появились на публике вместе еще в 2021 году. Познакомились они годом ранее, когда вместе играли в пьесе "Предательство" на Бродвее.

Сердца поклонниц Тома, который у многих ассоциируется с персонажем Локи из вселенной фильмов по комиксам "Марвел", конечно, были разбиты, но у пары, похоже, все серьезно. Том даже переехал в Атланту ради любимой.

"Я очень счастлив", — сказал актер, подтвердив помолвку, которая, по слухам, произошла еще в марте. Но оба актера никак не комментировали слухи.

Даже после того, как Зави появилась с бриллиантовым кольцом на пальце на церемонии BAFTA.

Источники, близкие к паре, сказали, что актеры прекрасно подходят друг другу и наслаждаются спокойной жизнью.

"Том и Зави не комментировали свои отношения, но последние несколько недель они провели вместе в США. Они прекрасно подходят друг другу", — сказал инсайдер.

По его словам Том стал немного параноиком из-за папарацци, которые повсюду его преследовали во время его короткого романа с певицей Тэйлор Свифт.

Поэтому он не афиширует новые отношения и крайне осторожно дает интервью. Он даже говорил в интервью, что ему пришлось восстанавливать порядок в душе, после расставания.

Напомним, Том и Тэйлор встречались в 2016 году. Они даже познакомились с родителями друг друга, но расстались буквально через несколько недель.