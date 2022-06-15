Зірка серіалу "Локі" Том Гіддлстон оголосив про заручини

Знаменитий британський актор повідомив, що побрався з акторкою Заві Ештон

41-річний Том Гіддлстон, який прославився ролями у фільмах про Тора та про британських королів, офіційно підтвердив заручини зі своєю дівчиною, 37-річною акторкою Заві Ештон. Про це пише LAtimes.

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Заві та Том вперше з'явилися на публіці разом ще у 2021 році. Познайомилися вони роком раніше, коли грали в п'єсі "Зрада" на Бродвеї.

Серця шанувальниць Тома, який у багатьох асоціюється з персонажем Локі із всесвіту фільмів за коміксами "Марвел", звичайно, розбиті, але в пари, схоже, все серйозно. Том навіть переїхав до Атланти заради коханої.

"Я дуже щасливий", — сказав актор, підтвердивши заручини, які, за чутками, сталися ще в березні. Але актори ніяк не коментували чутки.

Навіть після того, як Заві з'явилася з діамантовою каблучкою на пальці на церемонії BAFTA.

Джерела, близькі до пари, сказали, що актори чудово підходять одне одному і насолоджуються спокійним життям.

"Том і Заві не коментували свої стосунки, але останні кілька тижнів вони провели разом у США. Вони чудово підходять одне одному", — сказав інсайдер.

За його словами, Том став трохи параноїком через папараці, які всюди його переслідували під час його короткого роману зі співачкою Тейлор Свіфт.

Тому він не афішує нових стосунків і вкрай обережно дає інтерв'ю. Він навіть говорив в інтерв'ю, що йому довелося відновлювати лад у душі після розлучення.

Нагадаємо, Том та Тейлор зустрічалися у 2016 році. Вони навіть познайомилися з батьками одне одного, але розлучилися буквально за кілька тижнів.