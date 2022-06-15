Французская классика: рецепт идеального омлета от Евгения Клопотенко

Чтобы омлет получился воздушным и тающим во рту, необходимо тщательно соблюсти все этапы приготовления.

Лучшее начало дня – это скушать на завтрак ароматный и вкусный омлет. Питательный и легкий, он активирует обменные процессы в организме и создает строительный материал для клеток, благодаря наличию в своем составе холина, витаминов В, D, а также полезных минеральных веществ, таких как медь, железо, хлор и сера, йод, фтор. Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить идеальный французский омлет, чтобы день задался с самого утра.

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Фуд-блогер подчеркивает, что классический французский омлет состоит только из яиц, мливочного масла и соли с перцем, молока в нем нет. Чтобы блюдо получилось воздушным, необходимо скурпулезно придерживаться каждого этапа приготовления.

Французский омлет

Ингредиенты:

Яйца – 3 шт;

Сливочное масло – 20 гр;

Микс салатов (по желанию);

Соль и перец – по вкусу.

Яйца разбить в глубокую посудину и взбивать вилкой до тех пор, пока смесь на станет однородной. Соль сразу же не стоит добавлять, поскольку она меняет структуру яиц, из-за чего готовый продукт может получиться менее нежным.

На сковороде с антипригарным покрытием растопить сливочное масло. Сковороду лучше брать именно такую, поскольку омлет не будет прилипать ко дну.

Яичную смесь вылить на сковороду, которая находится на огне чуть меньше среднего, и подождать около пяти секунд, пока яйца "схватятся".

Слегка встряхнуть сковороду вперед-назад и с помощью вилки осторожно подвернуть яйца к центру, чтобы они быстрее загустели. Омлет должен быть поджаренным снизу и оставаться немного жидким сверху.

Затем выключить плиту и с помощью вилки или просто встряхивая сковороду, переместить омлет к противоположному бортику. С помощью лопатки или вилки завернуть омлет в рулет, посолить и поперчить по вкусу. Подавать блюдо можно с миксом салатов, овощами или любой другой зеленью.

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