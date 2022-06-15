Французька класика: рецепт ідеального омлету від Євгена Клопотенка

Щоб омлет вийшов повітряним і таким, що тане в роті, необхідно ретельно дотриматися всіх етапів приготування.

Найкращий початок дня — це з'їсти на сніданок ароматний і смачний омлет. Поживний і легкий, він активує обмінні процеси в організмі та створює будівельний матеріал для клітин, завдяки наявності у своєму складі холіну, вітамінів В, D, а також корисних мінеральних речовин, таких як мідь, залізо, хлор і сірка, йод, фтор. Український шеф-кухар Євген Клопотенко розповів, як приготувати ідеальний французький омлет, щоб день задався із самого ранку.

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Фуд-блогер підкреслює, що класичний французький омлет складається тільки з яєць, масла і солі з перцем, молока в ньому немає. Щоб страва вийшла повітряною, необхідно ретельно дотримуватися кожного етапу приготування.

Французький омлет

Інгредієнти:

яйця — 3 шт;

вершкове масло — 20 г;

мікс салатів (за бажанням);

сіль і перець — за смаком.

Яйця розбити в глибоку посудину та збивати виделкою до тих пір, поки суміш не стане однорідною. Сіль одразу ж не варто додавати, оскільки вона змінює структуру яєць, через що готовий продукт може вийти менш ніжним.

На сковороді з антипригарним покриттям розтопити масло. Сковороду краще брати саме таку, оскільки омлет не прилипатиме до дна.

Яєчну суміш вилити на сковороду, яка знаходиться на вогні трохи менше за середній, і почекати приблизно секунд п'ять, поки яйця "схопляться".

Злегка струсити сковороду вперед-назад і за допомогою виделки обережно підвернути яйця до центру, щоб швидше загустіли. Омлет повинен бути підсмаженим знизу та залишатися трохи рідким згори.

Потім вимкнути плиту та за допомогою виделки або просто струшуючи сковороду, перемістити омлет до протилежного бортика. За допомогою лопатки або виделки загорнути омлет у рулет, посолити та поперчити до смаку. Подавати страву можна з міксом салатів, овочами чи будь-якою іншою зеленню.

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