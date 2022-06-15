Салат из помидоров с черешней и фетой по рецепту Евгения Клопотенко
Необычное сочетание томатов, сладкой черешни и соленой феты в одном блюде удивит ваши вкусовые рецепторы.
Салат из овощей и ягод, на первый взгляд, может показаться экзотичным. Но стоит один раз попробовать, чтобы понять, насколько это вкусно. Сочный томат, сладкая черешня и соленая фета в одном блюде приятно удивят ваши вкусовые рецепторы и понравятся не только гурманам, но и обывателям. Любые эксперименты на кухни расширяют наше представление о привычных продуктах и дают возможность изучить как можно больше интересных сочетаний. Особенно в летнее время года, когда есть широкий выбор разнообразных свежих ягод и овощей, с которыми можно приготовить сотни удивительных блюд.
Обязательно попробуйте удивительный салат по рецепту украинского шеф-повара Евгения Клопотенко, пока сезон черешни не подошел к концу.
Для салата вам понадобится:
- Томат — 4 шт.
- Черешня — 150 гр
- Сыр фета — 150 гр
- Веточки мяты — 2-3 шт
- Подсолнечное масло — 2 ст. л.
- Мед — 2 ч.л.
- Соль и перец — по вкусу
Пошаговый рецепт:
- Черешню хорошо моем, сушим, достаем из нее косточки. Выбирайте спелые ягоды, они самые сладкие и отлично подойдут для салата.
- Томаты моем, сушим, нарезаем крупными дольками.
- Фету нарезаем кубиками.
- Отделяем мяту от стеблей и мелко шинкуем.
- Все ингредиенты складываем в салатницу, добавляем соль и перец по вкусу, заправляем маслом и перемешиваем.
- При подаче на стол поливаем салат медом.
Приятного аппетита!
Отметим, что черешня — не единственная ягода, с которой можно приготовить необычные летние салаты. Удивительные сочетания острого, соленого и сладкого можно попробовать, если добавить в привычные блюда клубнику. Фокус ранее рассказывал, как приготовить необычные блюда с самой вкусной летней ягодой. Например, можно сделать салат из клубники и щавеля. Или добавить сладкую ягоду к томатам и базилику. Все сочетания получаются необычными и приятно удивят тех, кто их попробует.