Салат из помидоров с черешней и фетой по рецепту Евгения Клопотенко

Необычное сочетание томатов, сладкой черешни и соленой феты в одном блюде удивит ваши вкусовые рецепторы.

Салат из овощей и ягод, на первый взгляд, может показаться экзотичным. Но стоит один раз попробовать, чтобы понять, насколько это вкусно. Сочный томат, сладкая черешня и соленая фета в одном блюде приятно удивят ваши вкусовые рецепторы и понравятся не только гурманам, но и обывателям. Любые эксперименты на кухни расширяют наше представление о привычных продуктах и дают возможность изучить как можно больше интересных сочетаний. Особенно в летнее время года, когда есть широкий выбор разнообразных свежих ягод и овощей, с которыми можно приготовить сотни удивительных блюд.

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Обязательно попробуйте удивительный салат по рецепту украинского шеф-повара Евгения Клопотенко, пока сезон черешни не подошел к концу.

Для салата вам понадобится:

Томат — 4 шт.

Черешня — 150 гр

Сыр фета — 150 гр

Веточки мяты — 2-3 шт

Подсолнечное масло — 2 ст. л.

Мед — 2 ч.л.

Соль и перец — по вкусу

Пошаговый рецепт:

Черешню хорошо моем, сушим, достаем из нее косточки. Выбирайте спелые ягоды, они самые сладкие и отлично подойдут для салата.

Томаты моем, сушим, нарезаем крупными дольками.

Фету нарезаем кубиками.

Отделяем мяту от стеблей и мелко шинкуем.

Все ингредиенты складываем в салатницу, добавляем соль и перец по вкусу, заправляем маслом и перемешиваем.

При подаче на стол поливаем салат медом.

Приятного аппетита!

Отметим, что черешня — не единственная ягода, с которой можно приготовить необычные летние салаты. Удивительные сочетания острого, соленого и сладкого можно попробовать, если добавить в привычные блюда клубнику. Фокус ранее рассказывал, как приготовить необычные блюда с самой вкусной летней ягодой. Например, можно сделать салат из клубники и щавеля. Или добавить сладкую ягоду к томатам и базилику. Все сочетания получаются необычными и приятно удивят тех, кто их попробует.