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Салат із помідорів із черешнею та фетою за рецептом Євгена Клопотенка

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салат, Клопотенко
Фото: Клопотенко | Така страва припаде до смаку не тільки гурманам

Незвичайне поєднання томатів, солодкої черешні та солоної фети в одній страві здивує ваші смакові рецептори.

Салат з овочів і ягід, на перший погляд, може здатися екзотичним. Але варто один раз спробувати, щоб зрозуміти, наскільки це смачно. Соковитий томат, солодка черешня і солона фета в одній страві приємно здивують ваші смакові рецептори та сподобаються не лише гурманам, а й обивателям. Будь-які експерименти на кухні розширюють наше уявлення про звичні продукти та дають можливість вивчити якнайбільше цікавих поєднань. Особливо влітку, коли є широкий вибір різноманітних свіжих ягід та овочів, з яких можна приготувати сотні дивовижних страв.

Обов'язково спробуйте дивовижний салат за рецептом українського шеф-кухаря Євгена Клопотенка, поки сезон черешні не закінчився.

Для салату вам знадобиться:

  • томат — 4 шт.;
  • черешня — 150 г;
  • сир фета — 150 г;
  • гілочки м'яти — 2-3 шт;
  • соняшникова олія — 2 ст. л.;
  • мед — 2 ч. л.;
  • сіль та перець — за смаком.

Покроковий рецепт:

  • Черешню добре миємо, сушимо, дістаємо з неї кісточки. Вибирайте стиглі ягоди, вони найсолодші та чудово підійдуть для салату.
  • Томати миємо, сушимо, нарізаємо великими часточками.
  • Фету нарізаємо кубиками.
  • Відокремлюємо м'яту від стебел і дрібно шаткуємо.
  • Усі інгредієнти складаємо в салатницю, додаємо сіль і перець за смаком, заправляємо олією та перемішуємо.
  • При подачі на стіл поливаємо салат медом.

Смачного!

Зазначимо, що черешня — не єдина ягода, з якої можна приготувати незвичайні літні салати. Дивовижні поєднання гострого, солоного та солодкого можна спробувати, якщо додати у звичні страви полуницю. Фокус раніше розповідав, як приготувати незвичайні страви з найсмачнішою літньою ягодою. Наприклад, можна зробити салат із полуниці та щавлю. Або додати солодку ягоду до томатів і базиліку. Всі поєднання виходять незвичайними та приємно здивують тих, хто їх спробує.