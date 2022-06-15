Салат із помідорів із черешнею та фетою за рецептом Євгена Клопотенка

Незвичайне поєднання томатів, солодкої черешні та солоної фети в одній страві здивує ваші смакові рецептори.

Салат з овочів і ягід, на перший погляд, може здатися екзотичним. Але варто один раз спробувати, щоб зрозуміти, наскільки це смачно. Соковитий томат, солодка черешня і солона фета в одній страві приємно здивують ваші смакові рецептори та сподобаються не лише гурманам, а й обивателям. Будь-які експерименти на кухні розширюють наше уявлення про звичні продукти та дають можливість вивчити якнайбільше цікавих поєднань. Особливо влітку, коли є широкий вибір різноманітних свіжих ягід та овочів, з яких можна приготувати сотні дивовижних страв.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Обов'язково спробуйте дивовижний салат за рецептом українського шеф-кухаря Євгена Клопотенка, поки сезон черешні не закінчився.

Для салату вам знадобиться:

томат — 4 шт.;

черешня — 150 г;

сир фета — 150 г;

гілочки м'яти — 2-3 шт;

соняшникова олія — 2 ст. л.;

мед — 2 ч. л.;

сіль та перець — за смаком.

Покроковий рецепт:

Черешню добре миємо, сушимо, дістаємо з неї кісточки. Вибирайте стиглі ягоди, вони найсолодші та чудово підійдуть для салату.

Томати миємо, сушимо, нарізаємо великими часточками.

Фету нарізаємо кубиками.

Відокремлюємо м'яту від стебел і дрібно шаткуємо.

Усі інгредієнти складаємо в салатницю, додаємо сіль і перець за смаком, заправляємо олією та перемішуємо.

При подачі на стіл поливаємо салат медом.

Смачного!

Зазначимо, що черешня — не єдина ягода, з якої можна приготувати незвичайні літні салати. Дивовижні поєднання гострого, солоного та солодкого можна спробувати, якщо додати у звичні страви полуницю. Фокус раніше розповідав, як приготувати незвичайні страви з найсмачнішою літньою ягодою. Наприклад, можна зробити салат із полуниці та щавлю. Або додати солодку ягоду до томатів і базиліку. Всі поєднання виходять незвичайними та приємно здивують тих, хто їх спробує.