Салат із помідорів із черешнею та фетою за рецептом Євгена Клопотенка
Незвичайне поєднання томатів, солодкої черешні та солоної фети в одній страві здивує ваші смакові рецептори.
Салат з овочів і ягід, на перший погляд, може здатися екзотичним. Але варто один раз спробувати, щоб зрозуміти, наскільки це смачно. Соковитий томат, солодка черешня і солона фета в одній страві приємно здивують ваші смакові рецептори та сподобаються не лише гурманам, а й обивателям. Будь-які експерименти на кухні розширюють наше уявлення про звичні продукти та дають можливість вивчити якнайбільше цікавих поєднань. Особливо влітку, коли є широкий вибір різноманітних свіжих ягід та овочів, з яких можна приготувати сотні дивовижних страв.
Обов'язково спробуйте дивовижний салат за рецептом українського шеф-кухаря Євгена Клопотенка, поки сезон черешні не закінчився.
Для салату вам знадобиться:
- томат — 4 шт.;
- черешня — 150 г;
- сир фета — 150 г;
- гілочки м'яти — 2-3 шт;
- соняшникова олія — 2 ст. л.;
- мед — 2 ч. л.;
- сіль та перець — за смаком.
Покроковий рецепт:
- Черешню добре миємо, сушимо, дістаємо з неї кісточки. Вибирайте стиглі ягоди, вони найсолодші та чудово підійдуть для салату.
- Томати миємо, сушимо, нарізаємо великими часточками.
- Фету нарізаємо кубиками.
- Відокремлюємо м'яту від стебел і дрібно шаткуємо.
- Усі інгредієнти складаємо в салатницю, додаємо сіль і перець за смаком, заправляємо олією та перемішуємо.
- При подачі на стіл поливаємо салат медом.
Смачного!
Зазначимо, що черешня — не єдина ягода, з якої можна приготувати незвичайні літні салати. Дивовижні поєднання гострого, солоного та солодкого можна спробувати, якщо додати у звичні страви полуницю. Фокус раніше розповідав, як приготувати незвичайні страви з найсмачнішою літньою ягодою. Наприклад, можна зробити салат із полуниці та щавлю. Або додати солодку ягоду до томатів і базиліку. Всі поєднання виходять незвичайними та приємно здивують тих, хто їх спробує.