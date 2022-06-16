Кэтрин Зета-Джонс показала смелый образ для зрелых женщин

Жена Майкла Дугласа умело балансирует между возрастом и модными желаниями.

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52-летняя британская актриса и жена голливудской легенды Майкла Дугласа Кэтрин Зэта-Джонс показала всем, что в зрелом возрасте тоже можно выглядеть сногсшибательно и в то же время не перегибать палку. В отличие от своей сверстницы Дженнифер Лопес, Кэтрин не перегибает палку и не носит мини-платья, однако ее наряды – не менее стильные. Очередной пример – последний аутфит актрисы, фотографией которого она поделилась на своей странице в Instagram.

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Для прогулки по улицам города знаменитость выбрала кожаный ансамбль, состоящий из черной куртки-косухи и такого же цвета брюк. Под куртку актриса надела топ с глубоким декольте, а образ дополнила серой шляпой, солнцезащитными очками и сумкой. Волосы Кэтрин были распущены и свободно спадали на плечи. Аксессуары она свела к минимуму, надев только кольцо и пару сережек.

"Поклонница аэропорта… .. где бы я ни клала свою шляпу… это мой дом", – написала она в соцсети.

Многочисленные комплименты не заставили себя ждать:

"Я хочу этот наряд", "Хороший рок-стиль, Кэтрин!!!", "Потрясающе… это Шляпа Зорро", "Вот почему миссис Кэтрин потрясающая", "Великолепная", – паишут в комментариях.

Напомним, совсем недавно Кэтрин, которая вместе с мужем воспитывает сына и дочь, показала фото первенца Дилана, окончившего престижный университет Брауна в Род-Айленде. Младший ребенок супругов, 19-летняя Кэрис, окончила среднюю школу в 2021 году и, скорее всего, как и брат, отправится учиться в тот же вуз.