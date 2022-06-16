Кетрін Зета-Джонс показала сміливий образ для зрілих жінок

Дружина Майкла Дугласа вміло балансує між віком та модними бажаннями.

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52-річна британська акторка і дружина голлівудської легенди Майкла Дугласа Кетрін Зета-Джонс показала всім, що у зрілому віці теж можна мати надзвичайний вигляд і водночас не перегинати палку. На відміну від своєї однолітки Дженніфер Лопес, Кетрін не перегинає палку і не носить мінісукні, проте її вбрання — не менш стильні. Ще один приклад — останній аутфіт акторки, фотографією якого вона поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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Для прогулянки вулицями міста знаменитість обрала шкіряний ансамбль, що складається з чорної куртки-косухи та такого ж кольору штанів. Під куртку акторка одягла топ із глибоким декольте, а образ доповнила сірим капелюхом, сонцезахисними окулярами та сумкою. Волосся Кетрін розпущене і вільно спадало на плечі. Аксесуари вона звела до мінімуму, одягнувши лише перстень та пару сережок.

"Прихильниця аеропорту... де б я не клала свій капелюх... це мій будинок", — написала вона в соцмережі.

Численні компліменти не змусили на себе чекати:

"Я хочу це вбрання", "Гарний рок-стиль, Кетрін!!!", "Приголомшливо… це Капелюх Зорро", "От чому місис Кетрін приголомшлива", "Чудова", — пишуть у коментарях.

Нагадаємо, зовсім недавно Кетрін, яка разом із чоловіком виховує сина та дочку, показала фото первістка Ділана, який закінчив престижний університет Брауна в Род-Айленді. Молодша дитина подружжя, 19-річна Керіс, закінчила середню школу в 2021 році і, найімовірніше, як і брат, вирушить вчитися до того ж вузу.