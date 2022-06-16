Чистка золотых украшений в домашних условиях: пять проверенных способов

Чтобы золото никогда не теряло свой блеск, за ним необходомо ухаживать и не забывать периодически устраивать украшениям "ванны".

Золотые украшения от постоянной носки со временем теряют свой блеск и темнеют, что не лучшим образом сказывается на их внешнем виде. Однако есть несколько простых способов, как вернуть золоту первоначальную красоту в домашних условиях.

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Прежде, чем перейти к способам очистки золота, назовем причины, по которым благородный металл чаще всего теряет свой блеск:

Доля золота в украшении: при пробе 585 и ниже изделия будут темнеть быстрее;

Украшение новое и темнеет верхний полировочный слой, нанесенный изготовителем для лучшего товарного вида. Эта проблема временная и исчезнет по мере истирания этого слоя;

Условия ношения: воздействие агрессивных сред, ртути, йода, загрязнений.

Теперь рассмотрим способы очистки золота.

Нашатырный спирт

Чистка золота этой жидкостью позволяет быстро избавиться от потемнения и помутнения благородного металл и пятен на кольцах, серьгах или цепочках. Необходимо приготовить раствор, налив в небольшую емкомсть с теплой водой полчайной ложки нашатырного спирта и чайную ложку шампуня. В полученный раствор опустить украшения, перемешать их и оставить до тех пор, пока грязь не отслоится. После этого золото промыть хорошенько в проточной воде и вытереть насухо. Если украшения очень сильно загрязнены, то тогда рекомендуется взять аммиак с повышенной концентрацией, без разбавления водой.

Перекись водорода

При небольших загрязнениях достаточно протереть украшения смоченной в перекиси водорода тканевой салфеткой. Если загрязнения сильные, нужно сделать более агрессивный раствор и стакана теплой воды, 30 мг перекиси водорода (3%), 1 ч.л. нашатырного спирта, и небольшого количества жидкого мыла. Все тщательно перемешать и погрузить в раствор золотые украшения. Оставить на 3-5 часов, после чего промыть в обычной воде и просушить на салфетке.

Уксус

Смешать 9%-й уксус с водой в равных пропорциях и опустить в раствор украшения из золота на 30-40 минут, после чего промыть проточной водой и насухо вытереть тканью. Следует учесть, что уксусом можно чистить только желтое и красное золото, для белого, матового или инкрустированного камнями такой способ неприемлем. Этот метод отлично подходит для чистки ювелирных изделий из золота без жемчуга и драгоценных камней.

Сода

Сода поможет очистить золото от грязи, однао со сложными пятнами она не всегда может помочь. На дно небольшой емкости с водой опустить фольгу, на нее выложить золото. Нагрейть воду и добавить соду: на стакан воды – столовая ложка соды. Кипятьтить несколько минут, после чего почистить оставшиеся пятна щеткой и сполоснуть обычной водой, а затем высушить. Чистить золото сухой содой не рекомедуется, поскольку она может поцарапать изделия.

Жидкое мыло

Этот способ чистки ювелирных украшений является самым щадящим и подходит для всех видов золота и даже изделий с камнями. Подготовить мыльный раствор: в небольшую емкость налить стакан теплой воды и добавить несколько капель жидкого мыла, а затем перемешать. Замочить драгоценности в этом растворе на 20-30 минут, после чего промыть их проточной водой и аккуратно отполировать мягкой тканью. Если украшения недостаточно отмылись, взять мягкую зубную щеточку и слегка потереть ею изделия.

Ранее мы рассказывали, как почистить серебрянные украшения.