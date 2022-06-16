Чищення золотих прикрас у домашніх умовах: п'ять перевірених способів

Щоб золото ніколи не втрачало свій блиск, його необхідно доглядати й не забувати періодично влаштовувати прикрасам "ванни".

Золоті прикраси від постійного носіння з часом втрачають свій блиск і темніють, що не найкраще впливає на їхній зовнішній вигляд. Однак є кілька простих способів, як повернути золоту первісну красу в домашніх умовах.

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Перш ніж перейти до способів очищення золота, назвемо причини, через які благородний метал найчастіше втрачає свій блиск:

Частка золота в прикрасі: при пробі 585 і нижче вироби темнітимуть швидше;

Прикраса нова, і темніє верхній полірувальний шар, нанесений виробником для кращого товарного вигляду. Ця проблема є тимчасовою та зникне в міру стирання цього шару;

Умови носіння: вплив агресивних середовищ, ртуті, йоду, забруднень.

Тепер розглянемо методи очищення золота.

Нашатирний спирт

Чищення золота цією рідиною дозволяє швидко позбутися потемніння та помутніння благородного металу й плям на кільцях, сережках або ланцюжках. Необхідно приготувати розчин, наливши в невелику ємність із теплою водою пів чайної ложки нашатирного спирту та чайну ложку шампуню. В отриманий розчин опустити прикраси, перемішати їх і залишити доти, доки бруд не відшарується. Після цього золото добре промити в проточній воді та витерти насухо. Якщо прикраси дуже забруднені, тоді рекомендується взяти аміак із підвищеною концентрацією, без розведення водою.

Перекис водню

При невеликих забрудненнях достатньо протерти прикраси змоченою в перекисі водню тканинною серветкою. Якщо забруднення сильні, потрібно зробити агресивніший розчин зі склянки теплої води, 30 мг перекису водню (3%), 1 ч.л. нашатирного спирту й невеликої кількості рідкого мила. Все ретельно перемішати та занурити в розчин золоті прикраси. Залишити на 3-5 годин, після чого промити у звичайній воді та просушити на серветці.

Оцет

Змішати 9% оцет із водою в рівних пропорціях і опустити в розчин прикраси із золота на 30-40 хвилин, після чого промити проточною водою та насухо витерти тканиною. Слід врахувати, що оцтом можна чистити лише жовте та червоне золото, для білого, матового або інкрустованого камінням такий спосіб неприйнятний. Цей метод відмінно підходить для чищення ювелірних виробів із золота без перлів і дорогоцінного каміння.

Сода

Сода допоможе очистити золото від бруду, але зі складними плямами вона не завжди може допомогти. На дно невеликої ємності з водою опустити фольгу, викласти на неї золото. Нагріти воду та додати соду: на склянку води — столова ложка соди. Кип'ятити кілька хвилин, після чого почистити плями, що залишилися, щіткою і сполоснути звичайною водою, а потім висушити. Чистити золото сухою содою не рекомендується, оскільки вона може подряпати вироби.

Рідке мило

Цей спосіб чищення ювелірних прикрас є найбільш щадним і підходить для всіх видів золота й навіть виробів із камінням. Підготувати мильний розчин: у невелику ємність налити склянку теплої води й додати кілька крапель рідкого мила, а потім перемішати. Замочити коштовності в цьому розчині на 20-30 хвилин, після чого промити їх проточною водою та акуратно відполірувати м'якою тканиною. Якщо прикраси недостатньо відмилися, взяти м'яку зубну щіточку та злегка потерти нею вироби.

Раніше ми розповідали, як почистити срібні прикраси.