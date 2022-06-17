Бездомный американец несколько дней прожил в машине с 47 котами (фото)

Оставшись без крыши над головой, мужчина не смог отказаться от своих подопечных и жил с ниме в автомобиле.

47 котов и кошек были обнаружены в легковом автомобиле, припаркованном в зоне отдыха на межштатной автомагистрали 35 примерно в 50 милях к северу от Миннеаполиса, на юго-востоке Миннесоты (США) после того, как в Общество защиты животных (Animal Humane Society) обратился полицейский, заметивших авто-универсал, забитое животными, сообщается на странице AHS в Facebook.

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По информации зоозащитной организации, все четырехлапые принадлежали мужчине, который недавно стал бездомным, однако не захотел оставлять своих подопечных и жил с ними "некоторое время" в машине. Однако когда температура в штате поднялась местами выше 30 градусов, он пришел к выводу, что не справится с кошками, и ради их спасения обратился за помощью.

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"Изнуряющая июньская жара и влажность. Ни дома, ни кондиционера. Живете в своей машине рядом со своими кошками и не знаете, куда обратиться. Это была реальность, с которой пришлось столкнуться. К сожалению, из-за жары хозяин животных понял, что это было выше его возможностей на тот момент. И он позволил нам помочь им", – рассказала сотрудница Общества защиты животных Эшли Пудас, отметив, что владелец не оставил кошек одних".

Всех животных забрали агенты Humane Investigations и привезли в приют AHS, где их обследовали. Несмотря на жару и антисанитарию, у большинства кошек были лишь незначительные проблемы со здоровьем. Все животные – в возрасте от года до 12 лет.

"Наши опытные ветеринары начали осматривать каждую кошку, обеспечивая прививки, сбалансированное питание, специализированную поведенческую реабилитацию и операции по стерилизации/стерилизации. Жизни 47 животных безвозвратно изменились. Они наконец-то осознали, что значит иметь собственное пространство, в котором можно спать, играть и есть. Это только начало их второго шанса, но мы можем обещать 47 вторых шансов, – уверяют в Обществе.

По словам местных властей, все животные будут стерилизованы и доступны для передачи в семьи. Мужчина, который жил с кошками в авто, ранее уже отказался от 14 животных и передал их спасательной организации.

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