Безпритульний американець кілька днів прожив у машині із 47 котами (фото)

Лишившись без даху над головою, чоловік не зміг відмовитися від своїх підопічних і жив із ними в автомобілі.

47 котів і кішок були знайдені в легковому автомобілі, припаркованому в зоні відпочинку на міжштатній автомагістралі 35 приблизно за 50 миль на північ від Міннеаполіса, на південному сході Міннесоти (США) після того, як до Товариства захисту тварин (Animal Humane Society) звернувся поліцейський, який помітив авто-універсал, забитий тваринами, повідомляється на сторінці AHS у Facebook.

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За інформацією зоозахисної організації, всі чотирилапі належали чоловікові, який нещодавно став безпритульним, проте не захотів залишати своїх підопічних і жив із ними "певний час" у машині. Однак коли температура в штаті піднялася місцями вище 30 градусів, він дійшов висновку, що не впорається з кішками, і заради їхнього порятунку звернувся за допомогою.

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"Ні будинка, ні кондиціонера. Живете у своїй машині поруч зі своїми кішками і не знаєте, куди звернутися. Це була реальність, з якою довелося зіткнутися. На жаль, через спеку господар тварин зрозумів, що це було вище його можливостей на той момент. І він дозволив нам допомогти їм", — розповіла співробітниця Товариства захисту тварин Ешлі Пудас, зазначивши, що власник не залишив кішок одних.

Усіх тварин забрали агенти Humane Investigations і привезли до притулку AHS, де їх обстежили. Незважаючи на спеку та антисанітарію, більшість кішок мали лише незначні проблеми зі здоров'ям. Усі тварини – віком від року до 12 років.

"Наші досвідчені ветеринари почали оглядати кожну кішку, забезпечуючи щеплення, збалансоване харчування, спеціалізовану поведінкову реабілітацію та операції зі стерилізації. Життя 47 тварин безповоротно змінилися. Вони нарешті усвідомили, що означає мати власний простір, в якому можна спати, грати, їсти, це лише початок їхнього другого шансу, але ми можемо обіцяти 47 других шансів, – запевняють у Товаристві.

За словами місцевої влади, всі тварини будуть стерилізовані та доступні для передавання до родин. Чоловік, який жив із кішками в авто, раніше вже відмовився від 14 тварин і передав їх рятувальній організації.

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