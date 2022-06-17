Объятия Макрона и трое в поезде. Лучшие мемы про визит лидеров ЕС в Киев

В сто тринадцатый день войны в Киев с официальным визитом приехали лидеры четырех европейских государств — Франции, Германии, Италии и Румынии

113-й день войны в Украине ознаменовался важным событием. В Киев на поезде прибыли лидеры сразу четырех европейских государств – от Франции прибыл президент Эмманюэль Макрон, от Германии — федеральный канцлер Олаф Шольц, от Италии – премьер-министр Марио Драги,а от Румынии – президент Клаус Йоханнис.

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Причем, если лидеры Старой Европы стран осуществляли поездку в одном поезде, и даже можно сказать, в одном купе, то президент Румынии добирался отдельно.

Мемы начали сыпаться вскоре после того, как глава "Укрзализныци" Александр Камышин запостил снимок Макрона, Шольца и Драги в поезде. В Сети стали иронизировать на тему того, как проходила эта поездка.

И по поводу того, что происходило после того, как лидеры вышли на перрон.

[ + – ] Мем про пребывание лидеров ЕС в Киеве

Тут досталось Шольцу. Ведь, как известно, официальная Германия слишком затягивает с поставками оружия в Украину.

[ + – ] Шутка про Олафа Шольца Фото: Соцсети

К слову, когда лидеры европейских стран были в Киеве, несколько раз срабатывала воздушная тревога: ВС РФ запускали ракеты, так что европейцы смогли на себе хоть немного прочувствовать то, что украинцы переживают каждый день.

После общения за круглым столом в Мариинском дворце, Зеленский, Макрон, Шольц, Драги и Йоханнис пообщались с журналистами на под открытым небом.

А после было сделано еще одно фото, которое навеки войдет в историю – дружеские объятия Макрона и Зеленского. Французский паблик Destination Télé уже назвал этот снимок "фото дня", а Сьерд Нолф, популярный блогер из Нидерландов предположил, что фотография еще долго будет появляться на первых страницах с разными подписями. "Моя любимая подпись на данный момент: "То, что я делаю для Украины", — подписал снимок Нолф.

[ + – ] Пост блогера СЬерда Нолфа Фото: Соцсети

Французский журналист Антуан Лерка принял эстафету. "Когда ты пришел на вечеринку трезвым, а твой лучший друг уже мертвецки пьян", — подписал он снимок.

[ + – ] Пост Антуана Лерка Фото: Соцсети

Тут французскому президенту припомнили его многочисленные звонки президенту РФ Владимиру Путину, над которыми уже подшучивают во всем мире.

А насчет Зеленского предположили, что он в тот момент вспоминал другие, более приятные объятия и встречи: например с Анджеем Дудой и Борисом Джонсоном.

Напомним, ранее Макрон уже становился героем мемов, после того, как официальный фотограф Елисейского дворца, Соазиг де ла Муассоньер, сделала серию снимков президента, эмоционально переживающего последствия безрезультатных звонков Путину.

Соазиг уже прославилась несколько необычным видением работы президента. В Сети даже появлялись снимки ее авторства, на которых Макрон демонстрировал голую грудь в расстегнутой рубашке. К слову, визит Макрона в Украину она также освещала.

Запостила несколько снимков французского президента в поезде и его, идущего куда-то в ночи, в окружении военных.

Так что можно предположить, что скоро в Сети появятся новые мемы.