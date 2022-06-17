Обійми Макрона та троє в потязі. Найкращі меми про візит лідерів ЄС у Київ

Сто тринадцятого дня війни у Київ з офіційним візитом приїхали лідери чотирьох європейських держав — Франції, Німеччини, Італії та Румунії.

113-й день війни в Україні відзначився важливою подією. У Київ на потязі прибули лідери одразу чотирьох європейських держав — від Франції прибув президент Емманюель Макрон, від Німеччини — федеральний канцлер Олаф Шольц, від Італії — прем'єр-міністр Маріо Драґі, а від Румунії — президент Клаус Йоганніс.

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Причому якщо лідери Старої Європи країн здійснювали поїздку в одному потязі, й навіть можна сказати, в одному купе, то президент Румунії діставався окремо.

Меми почали сипатися невдовзі після того, як голова "Укрзалізниці" Олександр Камишин запостив знімок Макрона, Шольца та Драґі в потязі. У мережі почали іронізувати про те, як проходила ця поїздка.

І щодо того, що відбувалося після того, як лідери вийшли на перон.

[ + – ] Мем про перебування лідерів ЄС у Києві

Тут дісталося Шольцю. Адже, як відомо, офіційна Німеччина надто затягує з постачанням зброї в Україну.

[ + – ] Жарт про Олафа Шольца Фото: Соцсети

До речі, коли лідери європейських країн були в Києві, кілька разів спрацьовувала повітряна тривога: ЗС РФ запускали ракети, тому європейці змогли на собі хоч трохи відчути те, що українці переживають щодня.

Після спілкування за круглим столом у Маріїнському палаці, Зеленський, Макрон, Шольц, Драґі та Йоганніс поспілкувалися із журналістами під відкритим небом.

А потім було зроблено ще одне фото, яке навіки увійде в історію — дружні обійми Макрона та Зеленського. Французький паблік Destination Télé вже назвав цей знімок "фото дня", а Сьєрд Нолф, популярний блогер із Нідерландів, припустив, що фото ще довго з'являтиметься на перших сторінках із різними підписами. "Мій улюблений підпис зараз: "Те, що я роблю для України", — підписав знімок Нолф.

[ + – ] Допис блогера Сьєрда Нолфа Фото: Соцсети

Французький журналіст Антуан Лерка прийняв естафету. "Коли ти прийшов на вечірку тверезим, а твій найкращий друг уже п'яний як чіп", — підписав він знімок.

[ + – ] Допис Антуана Лерка Фото: Соцсети

Тут французькому президенту пригадали його численні дзвінки президенту РФ Володимиру Путіну, з яких вже жартують у всьому світі.

А щодо Зеленського припустили, що він на той момент згадував інші, приємніші обійми та зустрічі: наприклад, з Анджеєм Дудою і Борисом Джонсоном.

Нагадаємо, раніше Макрон уже ставав героєм мемів, після того, як офіційна фотографиня Єлисейського палацу, Соазіг де ла Муассоньєр, зробила серію знімків президента, котрий емоційно переживає наслідки безрезультатних дзвінків Путіну.

Соазіг уже прославилася дещо незвичайним баченням роботи президента. У мережі навіть з'являлися знімки її авторства, на яких Макрон демонстрував голі груди в розстебнутій сорочці. До речі, візит Макрона в Україну вона також висвітлювала.

Запостила кілька знімків французького президента у потязі та його, який іде кудись уночі, в оточенні військових.

Тож можна припустити, що незабаром у мережі з'являться нові меми.