Испанская страсть: Dior под звуки фламенко представил роскошную круизную коллекцию 2023

Показ прошел на центральной площади Севильи, а модели дефилировали под традиционные испанские напевы.

В испанской Севилье прошло роскошное шоу, устроенное модным домом Dior, где креативный директор Мария Грация Кьюри представила круизную коллекцию 2023. Коллекция из 110 образов была посвящена культуре и традициям Испании, а на сцене, расположенной на фоне площади Испании, выступали звезды фламенко и 40 танцовщиц, а также играл оркестр.

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На создание нарядов дизайнера вдохновила Кармен Амайя, первая танцовщица фламенко, надевшая мужскую одежду в 1950-х годах.

"Они назвали ее La Capitana – отличное имя! Она уехала в Париж и стала очень известной", – рассказала Кьюри. Ее изображение и положило начало стилю мужского пошива модным домом.

В коллекции представлены облегающие штаны матадора со сверхвысокой талией, вышивкой и аксессуарами, увенчанные мужскими сомбреро местного производства в черно-белых тонах.

Затем последовали романтические, но сдержанные отсылки к платьям фламенко с открытыми плечами и воланами из тафты, тонким слоям темного кружева и черной кожи, черно-белым принтам "арабески", а далее – детализированные силуэты темно-красного цвета гвоздики.

Как сообщает Vogue, готовя коллекцию, Кьюри объездила весь регион, чтобы наладить отношения с производителями и ремесленниками за несколько месяцев до показа. Шляпы, созданные Стивеном Джонсом, были изготовлены ателье Fernandez Y Roche и вдохновлены фотографиями герцогини Альбы, катающейся вместе с Джеки Кеннеди. Манильские шали с бахромой и вышивкой созданы Марией Хосе Санчес Эспинар. В соответствии с темой сезона были повторения седельной сумки Christian Dior, одна из которых – результат сотрудничеста с мастером по коже Хавьером Меначо Гисадо.

Отчасти это связано с новой политикой круизных путешествий: любой крупный дом моды, который доставляет по воздуху огромную аудиторию в пункт назначения, а затем уезжает, не принеся явной пользы принимающей стороне, все чаще может быть назван сомнительным. Но для Кьюри поиск местных ремесленников для работы – это больше, чем корпоративная галочка. По ее словам, первоначальная стратегия показов круизных путешествий заключалась в том, чтобы повторить глобальный охват самого Кристиана Диора, поскольку он посетил очень много стран, чтобы получить лицензии с иностранными партнерами.

"Но я думаю, что эта связь теперь должна развиваться по-другому, чтобы работать с местными мастерами".

Напомним, аромат Dior, лицом которого является Джонни Депп, стал одним из самых популярных ароматов в мире.