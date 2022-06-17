Іспанська пристрасть: Dior під звуки фламенко представив розкішну круїзну колекцію 2023

Показ відбувся на центральній площі Севільї, а моделі дефілювали під традиційні іспанські наспіви.

В іспанській Севільї відбулося розкішне шоу, влаштоване модним домом Dior, де креативна директорка Марія Грація К'юрі представила круїзну колекцію 2023. Колекція зі 110 образів була присвячена культурі та традиціям Іспанії, а на сцені, розташованій на тлі площі Іспанії, виступали зірки, а також грав оркестр.

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На створення вбрання дизайнерку надихнула Кармен Амайя, перша танцівниця фламенко, яка одягла чоловічий одяг у 1950-х роках.

"Вони назвали її La Capitana — відмінне ім'я! Вона поїхала в Париж і стала дуже відомою", — розповіла К'юрі. Її зображення й започаткувало стиль чоловічого пошиття модним домом.

У колекції представлені штани матадора з надвисокою талією, вишивкою та аксесуарами, увінчані чоловічими сомбреро місцевого виробництва в чорно-білих тонах.

Потім були романтичні, але стримані відсилки до сукні фламенко з відкритими плечима та воланами з тафти, тонкими шарами темного мережива й чорної шкіри, чорно-білих принтів "арабески", а далі — деталізовані силуети темно-червоного кольору гвоздики.

Як повідомляє Vogue, готуючи колекцію, К'юрі об'їздила весь регіон, щоб налагодити стосунки з виробниками та ремісниками за кілька місяців до показу. Капелюхи, створені Стівеном Джонсом, були виготовлені ательє Fernandez Y Roche і натхненні фотографіями герцогині Альби, яка катається разом із Джекі Кеннеді. Манільські шалі з бахромою та вишивкою створені Марією Хосе Санчес Еспінар. Відповідно до теми сезону були повторення сідельної сумки Christian Dior, одна з яких — результат співпраці з майстром зі шкіри Хав'єром Меначо Гісадо.

Почасти це пов'язано з новою політикою круїзних подорожей: будь-який великий дім моди, який доставляє повітрям величезну аудиторію в пункт призначення, а потім їде, не принісши явної користі стороні, що приймає, все частіше може бути названий сумнівним. Але для К'юрі пошук місцевих ремісників для роботи — це більше, ніж корпоративна галочка. За її словами, початкова стратегія показів круїзних подорожей полягала в тому, щоб повторити глобальне охоплення самого Крістіана Діора, оскільки він відвідав дуже багато країн, щоб отримати ліцензії з іноземними партнерами.

"Але я думаю, що цей зв'язок тепер має розвиватися інакше, щоб працювати з місцевими майстрами".

Нагадаємо, аромат Dior, обличчям якого є Джонні Депп, став одним із найпопулярніших ароматів у світі.