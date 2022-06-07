Аромат Dior, обличчям якого є Джонні Депп, став одним з найпопулярніших парфумів у світі

Парфуми лінійки Sauvage продаються кожні кілька секунд.

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Аромат Dior Sauvage, обличчям якого став Джонні Депп, визнано другим за популярністю у світі. Про це пише Harper's Bazaar.

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Модний дім Dior був практично єдиним, хто не припинив співпрацю з голлівудським актором на фоні скандалу та судових процесів знаменитості. І тепер продажі аромату Sauvage виросли у два рази і, за деякою інформацією, продається кожні три секунди.

У запитах Google кількість пошукових запитів виросла на 48% — з 823 000 у березні до 1,2 млн у квітні (початок судових засідань).

[ + – ] Аромат Dior Sauvage

Аромат посунув у рейтингу навіть знамениту Chanel N°5, а на перше місце вийшов аромат MAISON FRANCIS KURKDJIAN Baccarat Rouge 540, ціна якого сягає 744 доларів (понад 20 тисяч гривень).

[ + – ] Джонні Депп у рекламній кампанії аромату

58-річний Джонні Депп став обличчям елітного аромату ще у 2015 році. Проте під час скандалу з розлученням з Ембер Герд, коли низка компаній відмовлялися співпрацювати з актором, Dior продовжив контракти з Деппом та всіляко підтримував його.

Нагадаємо, Джонні Депп виграв суд проти колишньої дружини Ембер Герд, яка свого часу звинуватила актора в домашньому насильстві. Тепер екскохана повинна віддати Деппу 15 мільйонів доларів матеріальної та моральної компенсації за зруйновану кар'єру. Перемогу над своєю колишньою Джонні Депп відсвяткував вечіркою за 300 тисяч доларів ще до оголошення вироку суду.

Також Фокус писав про меми, які виникли в результаті гучних судових засідань, за якими стежили сотні мільйонів людей по всьому світу.