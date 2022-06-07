Аромат Dior, лицом которого является Джонни Депп, стал одним из самых популярных ароматов в мире

Парфюмы линейки Sauvage продаются каждые несколько секунд.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Аромат Dior Sauvage, лицом которого стал Джонни Депп, признан вторым по популярности в мире. Об этом пишет Harper's Bazaar.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Стиль жизни" в Facebook Подписаться

Модный дом Dior был практически единственным, кто не прекратил сотрудничество с голливудским актером на фоне скандалов и судебных процессов знаменитости. И теперь продажи аромата Sauvage выросли в два раза и, по некоторой информации, продаются каждые три секунды.

В запросах Google количество поисковых запросов Dior Sauvage выросло на 48% — с 823 000 в марте до 1,2 млн в апреле (начало судебных заседаний).

[ + – ] Аромат Dior Sauvage

Аромат подвинул в рейтинге даже знаменитую Chanel N°5, а во главу рейтинга вышел аромат MAISON FRANCIS KURKDJIAN Baccarat Rouge 540, цена которого достигает 744 долларов (более 20 тысяч гривен).

[ + – ] Джонни Депп в рекламной кампании аромата

58-летний Джонни Депп стал лицом элитного парфюма еще в 2015 году. Однако во время скандала с разводом с Эмбер Херд, когда ряд компаний отказывались сотрудничать с актером, Dior продлил контракты с Деппом и всячески поддерживал его.

Напомним, Джонни Депп выиграл суд против бывшей жены Эмбер Херд, которая в свое время обвинила актера в домашнем насилии. Теперь экс-возлюбленная должна отдать Деппу 15 миллионов долларов материальной и моральной компенсации за разрушенную карьеру. Победу над своей бывшей Джонни Депп отпраздновал вечеринкой за 300 тысяч долларов еще до оглашения приговора суда.

Также Фокус писал о мемах, возникших в результате громких судебных заседаний, за которыми следили сотни миллионов людей по всему миру.