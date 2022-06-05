Джонни Депп отпраздновал победу над Эмбер Херд вечеринкой за 300 тысяч долларов

Актер ощущал свою победу еще до вынесения приговора.

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58-летний Джонни Депп отпраздновал победу над своей экс-женой Эмбер Херд еще до вынесения приговора вечеринкой за 300 тысяч долларов. Об этом пишет Page Six.

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Победная вечеринка прошла в Лондоне в приватном клубе Laylow. Бывший муж Эмбер Херд собрал компанию из своих друзей, громко отпраздновавших фактическую победу Деппа в судебном процессе до пяти часов утра.

Как сообщается, за празднование актер отдал более 300 тысяч долларов. А на вечеринке присутствовала бывшая девушка Деппа, британская супермодель 90-х Кейт Мосс, на одном из судебных заседаний свидетельствовавшая на стороне Джонни.

"Это была настоящая тусовка, и она не заканчивалась. Джонни тогда еще не знал, что выиграл суд. Было потрачено очень много денег. Вино, коктейли, помещение было не из дешевых, но тогда подошло к концу противостояния Джонни с Эмбер – очевидно, он решил отметить так, как нужно", – отметил источник издания.

[ + – ] Джонни Депп и Кейт Мосс в 90-х Фото: Getty Images

Однако еще один инсайдер опроверг информацию о громкой вечеринке. Ведь, по его словам, место в заведении было забронировано, однако впоследствии заказ был отменен.

"У нас есть электронные письма, подтверждающие, что это место было отменено", – отметил другой инсайдер.

[ + – ] Джонни Депп и Эмбер Херд были женаты около двух лет, однако судятся с 2017-го Фото: Getty Images

Напомним, Джонни Депп после нескольких лет обвинений и разрушенной карьеры якобы из-за домашнего насилия с его стороны окончательно оправдал свое честное имя. Актер одержал победу над своей бывшей женой Эмбер Херд, которая обвинила его в избиениях и унижении, однако теперь должна выплатить звезде "Пиратов Карибского моря" 15 млн долларов за клевету. При вынесении приговора в зале суда Джонни Деппа не было, что подтверждает его отсутствие в городе в то время.

Также Фокус писал о том, почему победа Джонни Деппа может быть опасна для общества.