Джонні Депп відсвяткував перемогу над Ембер Герд вечіркою за 300 тисяч доларів

Актор відчував свою перемогу ще до винесення вироку.

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58-річний Джонні Депп відсвяткував перемогу над своєю ексдружиною Ембер Герд ще до винесення вироку вечіркою за 300 тисяч доларів. Про це пише Page Six.

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Переможна вечірка пройшла в Лондоні у приватному клубі Laylow. Колишній чоловік Ембер Герд зібрав компанію із своїх друзів, які гучно відсвяткували фактичну перемогу Деппа у судовому процесі до 5:00 ранку.

Як повідомляється, за святкування актор віддав понад 300 тисяч доларів. А на вечірці була присутня колишня дівчина Деппа, британська супермодель 90-х Кейт Мосс, яка на одному із судових засідань свідчила на стороні Джонні.

"Це була справжня тусовка, і вона не закінчувалася. Джонні тоді ще не знав, що виграв суд. Було витрачено дуже багато грошей. Вино, коктейлі, приміщення було не з дешевих, але тоді добігло кінця протистояння Джонні з Ембер – очевидно, він вирішив відзначити так, як треба", – зазначило джерело видання.

[ + – ] Джонні Депп та Кейт Мосс у 90-х Фото: Getty Images

Проте ще один інсайдер спростував інформацію про гучну вечірку. Адже, за його словами, місце у закладі було заброньовано, проте згодом замовлення скасували.

"У нас є електронні листи, які підтверджують, що це місце було скасовано", – зазначив інший інсайдер.

[ + – ] Джонні Депп та Ембер Герд були одружені близько двох років, проте судяться з 2017-го Фото: Getty Images

Нагадаємо, Джонні Депп після кількох років обвинувачень та зруйнованої кар'єри начебто через домашнє насильство з його боку остаточно виправдав своє чесне ім'я. Актор здобув перемогу над своєю колишньою дружиною Ембер Герд, яка звинуватила його в побиттях та приниженні, проте тепер має виплатити зірці "Піратів Карибського моря" 15 млн доларів за наклеп. Під час винесення вироку у залі суду Джонні Деппа не було, що підтверджує його відсутність у місті в той час.

Також Фокус писав про те, чому перемога Джонні Деппа може бути небезпечною для суспільства.