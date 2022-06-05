Джонні Депп відсвяткував перемогу над Ембер Герд вечіркою за 300 тисяч доларів
Актор відчував свою перемогу ще до винесення вироку.
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58-річний Джонні Депп відсвяткував перемогу над своєю ексдружиною Ембер Герд ще до винесення вироку вечіркою за 300 тисяч доларів. Про це пише Page Six.
Переможна вечірка пройшла в Лондоні у приватному клубі Laylow. Колишній чоловік Ембер Герд зібрав компанію із своїх друзів, які гучно відсвяткували фактичну перемогу Деппа у судовому процесі до 5:00 ранку.
Як повідомляється, за святкування актор віддав понад 300 тисяч доларів. А на вечірці була присутня колишня дівчина Деппа, британська супермодель 90-х Кейт Мосс, яка на одному із судових засідань свідчила на стороні Джонні.
"Це була справжня тусовка, і вона не закінчувалася. Джонні тоді ще не знав, що виграв суд. Було витрачено дуже багато грошей. Вино, коктейлі, приміщення було не з дешевих, але тоді добігло кінця протистояння Джонні з Ембер – очевидно, він вирішив відзначити так, як треба", – зазначило джерело видання.
Проте ще один інсайдер спростував інформацію про гучну вечірку. Адже, за його словами, місце у закладі було заброньовано, проте згодом замовлення скасували.
"У нас є електронні листи, які підтверджують, що це місце було скасовано", – зазначив інший інсайдер.
Нагадаємо, Джонні Депп після кількох років обвинувачень та зруйнованої кар'єри начебто через домашнє насильство з його боку остаточно виправдав своє чесне ім'я. Актор здобув перемогу над своєю колишньою дружиною Ембер Герд, яка звинуватила його в побиттях та приниженні, проте тепер має виплатити зірці "Піратів Карибського моря" 15 млн доларів за наклеп. Під час винесення вироку у залі суду Джонні Деппа не було, що підтверджує його відсутність у місті в той час.
Також Фокус писав про те, чому перемога Джонні Деппа може бути небезпечною для суспільства.