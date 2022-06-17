Супермодель Эль Макферсон показала взрослого сына

Эль появилась в компании 18-летнего Сая на показе круизной коллекции Dior в Испании

В Испании с помпой прошел показ новой коллекции Dior Crucero Collection, и на шоу явилось немало селебрити. Одной из них стала известная супермодель Эль Макферсон. На показ она пришла в прекрасной компании: ее кавалером стал 18-летний сын Сай. Об этом пишет Daily Mail.

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58-летняя Эль продемонстрировала прекрасную форму в пышном черном платье. Супермодель проигнорировала каблуки и дополнила образ сандалиями.

[ + – ] Эль Макферсон с сыном Саем Фото: Getty Images

Но особое внимание привлек ее спутник: 18-летний Аурелиус Сай Андреа Бюссон, сын супермодели от французского финансиста Арпада Бюссона.

Юноша оделся в черное, в одном стиле с матерью и стал, пожалуй, самым обсуждаемым гостем показа, ведь ранее он не был частным гостем светских мероприятий.

Напомним, в 1990-е Эль Макферсон была частой гостьей на подиумах и много снималась для журнала Sports Illustrated Swimsuit.

Ее параметры были настолько идеальны, что в модной тусовке она получила прозвище The Body (Тело).

[ + – ] Эль Макферсон в юности Фото: Соцсети

По прошествии лет, знаменитая австралийка, которая мечтала стать юристом, но была вовремя замечена скаутами модельного агентства, рассказывала, что молодость ей помогают сохранять ежедневные ритуалы красоты.

Она пьет свежевыжатый сок четыре раза в день, массирует тело сухой щеткой, чтобы стимулировать кровообращение, тренируется каждый день и всегда использует солнцезащитный крем.

"Я занимаюсь йогой, или катаюсь на велосипеде. Если я не дома, то я просто обуваю кроссовки и иду на прогулку, или пробежку. Я люблю исследовать новые места и не люблю сидеть дома", — рассказывала супермодель.

Эль Макферсон не была официально замужем за отцом своих сыновей Саем и Флинном, французским финансистом Арпадом Бюссоном. Они прожили вместе много лет, начав встречаться в 1996 году, но расстались в 2005 году.

Арпад, к слову прославился романом с еще одной знаменитостью, актрисой Умой Турман. В этих отношениях родилась дочь Розалинд.