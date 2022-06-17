Супермодель Ель Макферсон показала дорослого сина

Ель з'явилася у компанії 18-річного Сая на показі круїзної колекції Dior в Іспанії

В Іспанії помпезно пройшов показ нової колекції Dior Crucero Collection і на шоу з'явилося чимало селебріті. Однією з них стала відома супермодель Ель Макферсон. На показ вона прийшла в чудовій компанії: її кавалером став 18-річний син Сай. Про це пише Daily Mail.

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58-річна Ель продемонструвала чудову форму в пишній чорній сукні. Супермодель проігнорувала каблуки та доповнила образ сандалями.

[ + – ] Ель Макферсон із сином Саєм Фото: Getty Images

Але особливу увагу привернув її супутник: 18-річний Ауреліус Сай Андре Бюссон, син супермоделі від французького фінансиста Арпада Бюссона.

Юнак одягнувся в чорне, в одному стилі з матір'ю і став, мабуть, гостем показу, якого найбільше обговорювали, адже раніше він не був приватним гостем світських заходів.

Нагадаємо, у 1990-ті Ель Макферсон була частою гостею на подіумах та багато знімалася для журналу Sports Illustrated Swimsuit.

Її параметри були настільки ідеальні, що в модній тусовці вона отримала прізвисько The Body (Тіло).

[ + – ] Ель Макферсон у юності Фото: Соцсети

Через роки, знаменита австралійка, яка мріяла стати юристкою, але яку вчасно помітили скаути модельного агентства, розповідала, що молодість їй допомагають зберігати щоденні ритуали краси.

Вона п'є свіжий сік чотири рази на день, масажує тіло сухою щіткою, щоб стимулювати кровообіг, тренується кожен день і завжди використовує сонцезахисний крем.

"Я займаюся йогою або катаюся на велосипеді. Якщо я не вдома, то я просто взуваю кросівки і йду на прогулянку або пробіжку. Я люблю досліджувати нові місця і не люблю сидіти вдома", — розповідала супермодель.

Ель Макферсон була офіційно одружена з батьком своїх синів Саєм і Флінном, французьким фінансистом Арпадом Бюссоном. Вони прожили разом багато років, почавши зустрічатися з 1996 року, але розлучилися у 2005 році.

Арпад, до речі, прославився романом з ще однією знаменитістю, акторкою Умою Турман. У цих стосунках народилася дочка Розалінд.